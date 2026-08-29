"국립대 0원 vs 사립대 수백만 원"…사총협, '지역 균형 장학금' 재설계 촉구

정부가 내년부터 지방 국립대 신입생 대상 전액 장학금 지급 방침을 밝힌 가운데, 전국 사립대학 총장들은 “‘지역 균형 장학금’을 대학의 설립 유형이 아니라 학생과 지역을 기준으로 재설계하라”라고 촉구했다.

한국사립대학총장협의회은 28일 한국대학교육협의회 하계대학총장세미나가 열린 롯데호텔 제주에서 긴급 간담회를 갖고 ‘지역 균형 장학금 재설계 촉구’ 성명서를 발표했다.

한국사립대학총장협의회(사총협)은 28일 한국대학교육협의회 하계대학총장세미나가 열린 롯데호텔 제주에서 긴급 간담회를 갖고 “같은 지역에서 공부하는 학생임 에도 국립대에 재학한다는 이유만으로 소득과 관계없이 등록금을 전액 지원하고 사립대 학생은 제외하는 것은 공정한 제도로 받아들이기 어렵다”며 이 같이 밝혔다.

앞서 정부는 이달 초 대통령 업무보고에서 내년부터 지방 국립대 신입생을 대상으로 등록금 전액 지원을 단계적으로 추진하겠다고 발표했다. 이어 정부와 여당은 지난 25일 당정 협의를 통해 관련 예산을 ‘2025년도 정부 예산안’에 반영하기로 확정했다.

사총협은 “사립대는 2009년 이후 장기간 지속된 등록금 동결·인하 정책과 학령인구 감소 속에서 인건비와 시설유지비, 기자재 가격 상승을 감당해 왔다”며 “국가가 지역 국립대 등록금까지 국가가 전액 부담한다면 학생과 학부모가 체감하는 대학 선택의 조건은 사실상 ‘국립대 등록금 0원’과 ‘사립대 등록금 수백만 원’으로 차이가 벌어진다”고 지적했다.

이어 “2027학년도 수시 입시를 앞두고 이러한 정책이 시행된다면, 지역사립대의 학생 모집에 직접적인 타격을 줄 수밖에 없다”며 “학생 감소는 교육투자 축소와 대학의 위기로 이어지고, 이는 다시 지역의 일자리와 소비, 청년인구 감소로 연결될 수 있다”고 목소리를 높였다.

사총협은 이날 전국 고3 학생 500명을 대상으로 실시한 '지역 국립대 무상 등록금 지원 관련 설문조사' 결과도 발표했다. 이에 따르면 고등학교 3학년 수험생 10명 중 6명(64.5%)은 국·사립 구분 없이 국가장학금을 지급해야 한다고 생각하는 것으로 나타났다.

특히 정부 방침은 수험생들의 진학 결정에도 직접적 영향을 미치는 것으로 드러났다. 지방 국립대 전액 등록금 지원 시 ‘지역거점국립대 진학 희망’은 27.6%에서 31.9%로 4.3%포인트 상승한 반면, ‘지역사립대학 진학 희망’은 6.6%에서 4.4%로 2.2%포인트 하락했다. 무상 등록금 도입에 따른 이동 전망에 대해서도 응답자의 44.6%가 ‘지역 거점 국립대 진학 증가’, 29.0%가 ‘기타 지역 국립대 진학 증가’를 예상했다.

사총협은 “무상 등록금 지원 정책이 단순한 학생 복지를 넘어 대학 선택과 모집 경쟁력에도 영향을 미칠 것”이라며 “중소도시 소재 지역사립대의 학생 모집이 더 어려워질 수 있다”고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지