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충암고, 마산용마고 꺾고 봉황대기 정상… 올해 2개 대회 우승

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충암고등학교가 황금사자기에 이어 봉황대기 정상까지 차지하며 이번 시즌을 마감했다.

봉황대기 전국야구대회 정상에 오른 충암고. 대한야구소프트볼협회 제공
봉황대기 전국야구대회 정상에 오른 충암고. 대한야구소프트볼협회 제공

충암고는 28일 서울 목동야구장에서 열린 제54회 봉황대기 전국야구대회 결승에서 마산용마고를 11-6으로 제압했다.

에이스 김지율이 의무 휴식으로 등판하지 못한 충암고는 화끈한 방망이를 앞세워 마산용마고를 어렵지 않게 잡았다.

1회초 2점을 먼저 내줬으나 1회말 볼넷 4개와 안타 2개를 묶어 4점을 뽑아 경기를 뒤집었다.

5-4로 쫓기던 4회말에는 신지호가 오른쪽 펜스를 넘어가는 솔로포를 터트려 달아났다.

5회말에도 마산용마고 투수가 볼넷 4개를 남발한 가운데 4점을 보태 11-4까지 점수를 벌려 사실상 승리에 쐐기를 박았다.

충암고 유격수 오유찬은 12타점을 수확해 대회 최우수선수(MVP)를 차지했고, 신지호는 홈런 3개로 대회 홈런왕에 올랐다.

마산용마고는 창단 첫 전국대회 우승 문턱에서 볼넷만 17개를 쏟아내며 아쉬운 눈물을 삼켰다.

<연합>


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