‘나이는 숫자에 불과’…35세부터 106세까지 대구서 펼쳐진 ‘인간 승리’ [지역 이슈]

‘2026 대구세계마스터즈육상경기대회’에서 세계신기록이 잇따라 탄생하고 있다. 35세 젊은 선수부터 106세 최고령 선수까지 세대를 아우르는 도전이 이어지며 열기를 더해가고 있다.

106세 태국인 사왕 잔프람 씨가 27일 대구스타디움에서 1kg 원반던지기 남자 105세 부문에 단독 출전해 원반을 던지고 있다. 대구시 제공

29일 대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회에 따르면 이번 대회 최고령 참가자인 사왕 잔프람(태국∙106세)이 지난 27일 남자 M105 원반던지기에서 7.59m를 기록하며 세계신기록을 세웠다. 앞서 미국의 켄톤 브라운도 남자 M80 100m 달리기에서 14초 16을, 영국의 B 존 라이트가 남자 M65 100m 달리기에서 12초 03의 세계신기록을 각각 세웠다.

태국의 솜상가 분녹은 여자 W70 80m 장애물달리기에서 15초 61을, 미국의 리처드 리는 남자 M65 2000m 장애물달리기에서 7분 09초 29를 기록해 현재까지 이번 대회에서 모두 5개의 세계신기록이 나왔다.

다른 선수들의 활약도 이어졌다. 국내 신행철(71) 선수는 지난 27일 남자 M70 5000m 달리기에서 19분 11초 61로 금메달을 차지하며 대회 3관왕에 올랐다. 국외 단체 등에서 '올해의 선수상'을 받은 경력이 있는 사라 로버츠(영국)도 여자 W75 5000m 달리기에서 23분 29초 21로 금메달을 차지했다.

젊은 마스터즈(동호인) 선수들의 참가도 눈에 띈다. 이번 대회 가장 어린 연령인 35세 참가자는 134명이며, 이 가운데 한국 선수는 85명입니다. 특히 한국의 35세 참가자들은 10㎞ 달리기와 하프마라톤(반마라톤) 종목에 많이 참가했다.

미국의 켄톤 브라운이 남자 100m 달리기에서 선두를 달리고 있다. 대구시 제공

2026 대구세계마스터즈육상경기대회는 35세 이상 선수들이 5세 단위 연령별로 참가하는 대회로, 35세부터 106세까지 다양한 세대의 선수들이 각자의 목표를 향해 도전하며 평생스포츠로서 육상의 가치를 보여주고 있다.

진기훈 조직위원회 사무총장은 “35세부터 106세까지 세대를 넘어 함께 도전하는 모습이 마스터즈 육상의 매력”이라며 “남은 경기에서도 선수들이 각자의 목표를 향해 마음껏 도전하길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지