“박근혜 명예 회복해야” vs “탄핵 불복이냐”… 여야 설전

박근혜 전 대통령의 국민의힘 연찬회 참석을 계기로 박 전 대통령의 탄핵을 둘러싼 여야 간 신경전이 벌어졌다.

발언하고 있는 김민수 최고위원. 연합뉴스

국민의힘 김민수 최고위원은 28일 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’ 인터뷰에서 “박 전 대통령만큼 국가와 국민만 생각했던 사람이 없다”며 “박 전 대통령에 대한 탄핵이야말로 정치적 탄핵이었다”고 주장했다. 김 최고위원은 “(박 전 대통령의) 명예 회복은 반드시 역사 앞에 다시 해야될 일”이라고 강조했다.

그는 전날 박 전 대통령의 연찬회 참석 당시 분위기도 전했다. 김민수 최고위원은 “박 전 대통령을 싫어하는 분이 있겠느냐. 의원들도 모두 박수를 치며 환영했다”고 말했다.

더불어민주당은 김 최고위원의 발언을 망언으로 규정하고 “당 전체가 한목소리로 탄핵 불복을 외치고 있다”고 비판했다.

박성준 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “김 최고위원이 박근혜 탄핵을 ‘법이 아닌 정치적 선고’라 부르며 실제 유죄로 판결 난 것은 없다는 망언을 쏟아냈다”며 “탄핵 불목은 곧 헌정 질서를 부정하는 행위”라고 지적했다.

박 수석대변인은 “박근혜는 국정농단을 벌인 사법적 죄인”이라며 “이 근간을 부정하는 DNA가 국민의힘에 흐르고 있으니 계엄과 내란도 서슴지 않았던 것 아닌가”라고 꼬집었다. 박 수석대변인은 이어 “국민의힘은 연이은 탄핵에 대해 국민께 사죄해야 한다”며 “그것이 공당으로서 자격을 유지하는 유일한 길임을 명심하기 바란다”고 했다.

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