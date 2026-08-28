강남, 이상화와 결혼 8년 차에 밝힌 생각...“딸이 좋지”

가수 강남이 2세에 대한 생각을 밝혀 관심을 모았다. 콘텐츠에서 최승리의 딸을 선호한다는 답변에 그는 공감하며 자신의 생각을 밝혔다.

가수 강남이 2세에 대한 생각을 밝혀 관심을 모았다. 콘텐츠에서 최승리의 딸을 선호한다는 답변에 그는 공감하며 자신의 생각을 밝혔다. 동네친구 강나미

27일 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에는 ‘지하철 친구와 하늘이의 진짜(?) 첫 만남’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 공개된 영상에서는 강남이 이른바 ‘지하철 친구’로 알려진 최승리, 조카 하늘과 함께 야외에서 고기를 구워 먹으며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

당초 하늘은 촬영에 함께해 달라는 강남의 제안을 거절했던 것으로 알려졌다. 강남이 먼저 전화를 걸어 “고기 먹는 촬영할 건데 올래?”라고 참석을 권했지만 당시에는 별다른 관심을 보이지 않았다는 설명이다.

그러나 하늘은 이날 촬영장을 직접 찾았다. 예상하지 못했던 하늘의 등장에 강남이 “안 온다며”라고 놀랐다. 하늘은 자신이 처음에는 오지 않으려 했으나 이후 마음이 쓰여 결국 현장으로 오게 됐다고 설명했다.

이후에는 하늘이 최승리에게 궁금한 점을 묻고 답하는 시간이 이어졌다. 그는 최승리에게 자녀 계획이 있는지를 직접 물었다.

최승리는 2세를 생각하고 있다고 답하면서 딸을 갖고 싶다는 바람을 밝혔다. 곁에서 이야기를 듣던 강남도 이에 공감했다. 그는 “딸이 좋지”라며 “아들은 필요 없어”라고 농담을 건넸다. 세 사람의 대화는 구체적인 자녀 계획을 밝혔다기 보다 자신의 선호를 장난스럽게 표현한 것으로 보인다.

한편 강남과 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화는 2019년 10월 12일 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 결혼 이후에도 두 사람은 방송과 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 일상을 공개하며 대중과 소통해 왔다.

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