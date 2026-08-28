김성환 기후장관, 용인 반도체 산단 LNG발전소 건설 예정지 방문

김성환 기후에너지환경부 장관이 용인 반도체 산업단지에 전력을 공급할 액화천연가스(LNG)발전소 건설 예정지 인근 지역을 점검하고 주민간담회를 개최했다.

28일 기후부에 따르면 김 장관의 이번 현장방문은 용인 반도체 산업단지 조성 과정에서 짓게 되는 전력공급 시설에 대해 지역주민 등의 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

김성환 기후에너지환경부 장관. 뉴시스

먼저 안성시 양성면을 찾아 지역주민의 의견을 들었다. 용인 반도체 국가산단에는 한국동서발전·한국남부발전·한국서부발전이 각각 1기가와트(GW) 규모의 LNG발전소를 건설해 총 3GW의 전력을 공급할 계획이다. 현재 발전소 건설을 위한 환경영향평가를 준비하고 있다. 지역주민들은 LNG 발전소 건설·운영에 따른 환경영향 등을 우려하며 피해 최소화 대책 등을 요구하고 있다.

김 장관은 고삼호수를 방문해 SK하이닉스 용인 반도체 산단의 공정 처리수 방류계획과 수질·수생태계 영향 등도 점검했다.

SK하이닉스는 내년 상반기 중 최초 가동을 목표로 용인 반도체 산단 사업을 추진하고 있다. 추후 산단에서 발생하는 폐수는 적정처리 후 산업단지 내 재이용수로 활용하거나, 생태하천 및 인공습지를 거쳐 고삼저수지 유입부로부터 상류 10.5km 지점의 한천에서 방류시킬 예정이다.

김 장관은 각 현장의 주요 사안을 보고받은 후 안성시 지역주민, 농·어업인 등 이해관계를 가진 주민들과 간담회를 가진다. 전력시설, 방류수 등 반도체 산업단지 조성과 관련해 주민들이 느끼는 우려와 의견들을 직접 듣는다는 취지다.

김 장관은 “반도체 산업은 국가의 핵심 전략산업으로서 정부가 적극적으로 지원해 나가는 한편 그 과정에서 발생하는 환경적 부담과 지역의 목소리도 면밀히 살피겠다”며 “국가첨단산업의 발전과 지역주민의 삶이 함께 나아갈 수 있도록 현장과의 소통을 강화하고 지역과의 합리적인 상생방안을 찾아 나가겠다”고 했다.

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