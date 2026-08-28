디스코팡팡 여성 손님들에게 접근 3천600만원 뜯어낸 DJ들 송치

디스코팡팡 매장을 찾은 여성 손님들에게 접근해 약 3천6백만원을 뜯어낸 DJ들이 검찰에 넘겨졌다.



28일 서울 영등포경찰서는 경기 지역의 한 디스코팡팡 매장에서 DJ 일을 하던 A(29)씨를 사기 혐의로 전날 구속 송치하고, B(29)씨를 불구속 송치했다고 밝혔다.

디스코팡팡. 연합뉴스

이들은 인천과 경기 일대에서 디스코팡팡 DJ 일을 해온 친구 사이로, 비슷한 연령대의 여성 손님들에게 호감을 표현하며 접근한 뒤 "내가 시키는 대로 하면 돈도 벌고, 생활비도 벌 수 있다"며 현혹한 것으로 조사됐다.



이들은 지난해 7월부터 12월까지 디스코팡팡 매장에 손님으로 방문한 20대 초반 여성 2명에게 인터넷 대출과 소액결제를 하게 하거나, 고가의 휴대전화를 개통시킨 뒤 이를 가로채 처분하는 방법으로 약 3천600만원을 편취했다.



영등포경찰서 관계자는 "이 사건은 취약한 피해자들의 상태를 이용한 것으로, 비난 정도가 매우 크다"며 "피의자들이 사회 초년생들인 피해 여성들에게 감당할 수 없는 경제적 부담을 줬고, 이는 가족들의 채무로까지 이어졌다"고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지