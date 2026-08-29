한화에어로 “뉴 스카이 시대 열겠다”…유·무인 항공기용 엔진개발 전략 내놔

“한화가 보유한 기술과 경험을 바탕으로 대한민국이 미래 항공시장의 뉴 스카이 시대를 선도할 수 있도록 노력 할 것입니다.”

한화에어로스페이스가 미래 전장에 대응하기 위한 유·무인 항공기용 엔진 개발 전략을 내놨다. 대형 전투기 엔진 사업에서 쌓은 기술력을 바탕으로 드론과 무인 항공기에 탑재할 소형 엔진을 대량 생산할 수 있는 기술력을 확보한다는 구상이다.

27일 전남 여수에서 진행된 가스터빈 심포지엄 2026에서 김선 한화에어로스페이스 부사장이 미래 항공엔진 개발 패러다임 원 스카이를 설명하고 있다. 한화에어로스페이스 제공

한화에어로스페이스는 지난 27일 전남 여수시 소노캄에서 열린 가스터빈심포지엄 2026에서 원 스카이 항공엔진 개발 패러다임을 제시했다고 28일 밝혔다. 지난 47년간 수십 종의 엔진을 개발·양산하면서 축적한 레거시 엑설런스 기술력을 드론 등 미래 항공엔진 개발에 활용한다는게 한화에어로스페이스의 계획이다. 이번 패러다임은 기존 고성능 고가 중심의 엔진 개발 체제에서 합리적 가격과 대량 생산에 용이한 제작 기술력을 갖췄고 고급화보다 양산화에 더욱 초점을 뒀다.

김선 한화에어로스페이스 부사장은 “급변하는 안보 환경과 시장의 새로운 요구를 충족하는 항공엔진을 신속하게 개발하려면 기존에 확보한 기술과 경험적 자산을 적극 활용해야 한다”고 말했다. 또 김 부사장은 “엔진 시험에 실패할 때마다 수십억 원의 비용과 최소 몇 개월의 시간이 추가로 소모되기 때문에 시행착오를 최소화할 수 있는 개발 체계가 필요하다”며 “AI가 그 중추적인 역할을 수행할 수 있다”고 말했다.

한화에어로스페이스가 이 같은 전략을 내놓은 배경에는 전장 환경의 변화와 전술변화가 자리하고 있다. 최근 유럽과 중동 지역 전쟁에서는 상대적으로 저렴한 무인기와 드론으로 전차와 미사일 등 고가의 전략자산을 무력화하는 전술이 확산하고 있다. 이에 따라 고성능 무기체계뿐 아니라 합리적인 비용으로 다량의 항공 전력을 신속하게 확보하는 능력이 미래전의 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다.

인공지능(AI)을 활용한 엔진 개발 혁신도 추진한다. 한화에어로스페이스는 수십 년간 축적한 항공엔진 DB를 학습시킨 자체 AI 모델 엔지니어스를 활용해 엔진 개발 과정에서 발생할 수 있는 시행착오와 비용을 줄일 방침이다. 한화에어로스페이스는 1만번 이상의 엔진 시운전을 통해 1000건 이상의 시행착오를 해결한 경험을 보유하고 있다. 항공엔진용 소재 약 3만5000개의 DB도 구축하고 있다.

지난 7월에는 정부 주도로 국내 독자 기술을 활용해 개발한 저피탐 무인 편대기용 5500파운드(lbf)급 터보팬 엔진과 중고도 무인기용 1400마력급 터보프롭 엔진 시제를 공개했다.

한화에어로스페이스는 향후 스텔스 무인기에 탑재할 1만 파운드급 터보팬 엔진과 KF-21을 포함한 차세대 전투기 탑재를 목표로 하는 첨단항공엔진 등 정부 주도 항공엔진 개발 사업에도 적극 참여할 계획이다. 미국과 베트남 등 글로벌 공급망 네트워크와 스마트팩토리를 기반으로 품질·비용·납기를 종합적으로 관리할 수 있는 생산 역량도 활용한다.

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