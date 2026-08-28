폭발음과 함께 솟은 불기둥…충남 천안 페인트 공장 화재로 3명 사망

충남 천안의 한 공장에서 화재가 발생해 3명이 숨졌다.

28일 충남소방본부 등에 따르면 이날 오전 11시44분쯤 천안시 동남구의 한 페인트 원료 공장에서 불이 났다. 불은 폭발음과 함께 치솟은 것으로 전해졌다.

28일 오전 충남 천안의 한 페인트 원료 제조 공장에서 폭발과 함께 화재가 발생해 검은 연기가 피어오르고 있다. 충남소방본부 제공

소방 당국은 신고 접수 직후인 낮 12시5분쯤 대응 1단계를 발령하고 인력과 장비를 투입해 진화에 나섰다. 이 과정에서 화재 현장 내부 수색 중 사망자 1명이 최초로 발견되어 병원으로 이송됐다. 이어 실종 상태였던 2명 역시 숨진 채 발견되면서 이번 화재로 인한 사망자는 총 3명으로 집계됐다.

사고 당시 공중으로 거대한 불기둥이 솟구치는 등 급박한 상황이었던 것으로 알려졌다. 윤호중 행정안전부 장관 역시 소방청, 경찰청, 충남도청 및 천안시청 등 관계 기관에 긴급 지시를 내려 작업자 신속 대피와 2차 안전사고 방지에 총력을 기울일 것을 주문했다. 윤 장관은 “인명피해가 발생하지 않도록 신속하게 작업자를 대피시키고 화재진압 과정에서 소방대원 안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다해달라”며 “경찰은 화재 현장 주변 통제에 온 힘을 다해달라”고 당부했다.

천안시는 화재 발생 직후인 낮 12시12분 “인근 주민은 안전에 유의하고 차량은 우회하길 바란다”는 재난 안전문자를 발송했다. 해외 출장 중 화재 소식을 접한 박수현 충남도지사는 행정부지사와 충남소방본부장에게 현장 지휘를 지시했다. 박 지사는 “가용 자원을 총동원해 구조 및 진화하고 현장 구조대원 안전에 최선을 다해달라”고 말했다.

경찰과 소방 당국은 현장 주변을 철저히 통제하는 한편 불길이 완전히 잡힌 직후 정확한 화재 원인과 구체적인 재산 및 인명피해 규모를 조사할 방침이다.

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