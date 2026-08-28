장영란, 여에스더 축의금 듣더니 "이 정도라고?"

방송인 장영란이 가정의학과 전문의이자 예방의학 박사 여에스더가 회사 직원 축의금으로 건넨 액수에 놀랐다.

장영란은 27일 유튜브 채널 'A급 장영란'에 출연해 여에스더 회사에 방문했다.

장영란. 장영란 유튜브 캡처

장영란은 회사에서 가장 오래 근무한 직원을 찾았다.

그는 "(오래 근무한 만큼) 이 자리는 아무래도 좀 있는 자리이지 않냐. (여에스더가) 어떤 분에게 집 사줬다고 한다"고 했다.

이어 "여기 사무실에서 (여에스더에게) 집 받으신 분 또 누가 있냐"며 "아무도 없다. 이런 거 다 거품이다. (진실을) 밝혀야 한다"고 했다.

앞서 여에스더는 최근 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연해 가사 도우미에게 집을 선물해 줬다고 말한 적 있다.

이어 장영란이 "회사에 바라는 거 있냐"고 하자 직원은 "박사님이 건강하신 거"라고 했다.

장영란이 "혹시 (여에스더에게) 물질적으로 감동 받은 거 있냐"고 하자 직원은 "최근에 결혼했는데 평생 퇴사 못 한다"며 거액의 축의금을 암시했다.

장영란은 귓속말로 구체적인 액수를 듣자 "그 정도냐. 아예 한방에 올인해서 주는구나"라며 감탄했다.

<뉴시스>

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