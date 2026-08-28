국민 65% “핵무기 보유해야”… 사관학교 통합엔 58% 반대

국민 3명 중 2명꼴로 우리나라의 핵무장에 찬성한다는 여론조사 결과가 28일 나왔다.

한국갤럽이 지난 25∼27일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 조사한 결과, ‘핵무기 보유 주장에 찬성한다’는 응답은 65%로 나타났다. ‘반대한다’는 응답은 30%였다.

19일 경기 평택시 주한미군기지 캠프 험프리스에 군 차량들이 세워져 있다. 뉴시스

국방부가 추진하는 육·해·공군 사관학교 통합에 대해서는 반대 의견이 우세했다. ‘통합하지 않는 것이 좋다’는 응답이 58%로 과반을 차지했고, ‘통합하는 것이 좋다’는 30%, ‘모름·응답 거절’은 11%였다.

전시작전통제권 환수 시기를 놓고는 의견이 팽팽했다. ‘이재명 대통령의 임기 내 전시작전통제권을 환수해야 한다’는 응답이 46%, ‘환수 시기를 연기해야 한다’는 응답이 41%로 나타났다.

남북한의 군사력을 비교하는 질문에는 응답자의 70%가 ‘우리 군이 우세하다’고 답했다. ‘북한군이 우세하다’는 응답은 21%, ‘비슷하다’는 3%였으며, 의견 유보는 6%였다.

북한의 전쟁 도발 가능성에 대해서는 ‘북한이 실제 전쟁을 일으킬 수 있다’는 응답이 39%로 나타났다. 연령별로는 18∼29세와 30대에서 북한의 전쟁 도발 가능성을 상대적으로 높게 평가했다. 18∼29세는 54%, 30대는 53%가 북한이 실제 전쟁을 일으킬 수 있다고 답했다. 40대에서는 29%로 가장 낮았다.

이번 조사는 무작위로 추출된 무선전화 가상번호를 대상으로 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트(p), 접촉률은 44.5%, 응답률은 9.5%다.

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