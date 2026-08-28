靑, 북·미 대화 추진 흐름에 “안보태세 이완되거나 韓 ‘패싱’ 없도록 유의”

위성락 청와대 국가안보실장은 28일 도널드 트럼프 미국 대통령이 추진 중인 북·미 대화와 관련해 “우리의 안보태세가 이완되거나 한국이 ‘패싱’되는 일이 없도록 하는 것이 유의할 점 중에 하나”라고 말했다.

위성락 청와대 국가안보실장. 연합뉴스

위 실장은 이날 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 북·미 대화 재개 추진 흐름 속 한국 정부가 유의할 점에 대해 설명하며 이같이 말했다. 위 실장은 “우리로서는 한반도 평화의 당사자이자 ‘페이스메이커’로서 트럼프 대통령의 노력이 북·미 대화 재개로 이어지도록 북·미 간 신뢰 구축과 대화 재개를 지원해나갈 것”이라면서도 “동시에 이 과정에서 우리가 유의해야 할 점에 대해서도 적절히 대비하는 다차원적인 접근을 하고자 한다”고 밝혔다. 트럼프 대통령이 적극적으로 북·미 대화 의지를 내비치며 최근 한·미 연합연습과 야외 기동훈련을 축소한 상황에서 안보 불안 우려 등도 제기되는 점을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

위 실장은 “유의해야 할 점 중 하나는 향후 북·미 대화 재개가 한반도에서의 평화 체제 구축과 함께 북핵 문제의 실질적 진전이 이루어지도록 미국과 공조를 해 나가는 것”이라고도 강조했다.

한·미 간 정책적 공조와 소통을 원활히 하기 위해 쿠팡 등 양국 사이에 불거진 현안들을 적극적으로 조율해나가겠다는 뜻도 재확인했다. 위 실장은 “지금 한·미 간에는 투자 문제, 쿠팡 등 기업 문제, 안보 협력, 정보 협력, 전시작전통제권 문제 등 다양한 현안들이 있다”며 “정부는 현안들을 잘 조정하고 조율해서 한·미 간 공조 체제를 강화하려는 노력을 경주하고 있다”고 설명했다. 이어 “이러한 목표 하에서 지난 24일에 한·미 외교장관이 통화를 했고, 미 측과 각 급에서도 긴밀한 소통을 이어가고 있다”고 전했다.

위 실장은 지난 20일 방한했던 왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과의 회담 내용에 관해서도 소개했다. 위 실장은 “한반도 정세와 관련해서는 대통령께서 올해 광복절 경축사에서 제시하신 평화공존 정책을 추진해가는 과정에서 중국의 건설적인 협력을 적극 당부했다”며 “협의 과정에서 비핵화와 평화 정착에 대한 우리의 입장을 상세히 언급했다”고 밝혔다. 이에 대해 왕 주임은 “한반도에 대한 중국의 정책은 연속성과 안정성을 유지하고 있다”며 “한반도의 평화와 안정을 위해서 건설적인 역할을 계속하겠다”고 말했다고 위 실장은 전했다.

왕 주임과의 회담에서는 급변하는 지역 및 국제 정세 전반에 대한 의견 교환도 이뤄졌다. 위 실장은 “특히 역내 국가들이 정치·경제적으로 그 어느 때보다도 긴밀히 연계돼 있는 만큼 각국이 서로의 입장을 존중하고 협력하면서 공통의 분모를 넓혀가는 노력을 할 필요가 있다는 데 인식을 같이했다”며 “한·중·일 협력의 재개 방안에 대해서도 솔직한 의견을 교환했다”고 밝혔다.

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