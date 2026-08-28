'친청' 한민수, 金겨냥 "오만·독선 경계해야"…'석청갈등' 여진

더불어민주당 김민석 대표가 국회의원 워크숍에서 8·17 전당대회의 경쟁자인 정청래 전 대표를 행해 "대표적인 '중도는 없다'론자"라고 지적하면서 불거진 이른바 석청(김 대표 및 정 전 대표) 갈등의 여진이 28일에도 이어졌다.



일각의 예상과 달리 전면적인 대결로 비화하지는 않았으나, 전당대회를 거치면서 드러난 여권 진영의 분열이 다시 노출되면서 '불안한 동거' 상황이 해소되지 않았다는 관측을 낳았다.

더불어민주당 김민석 대표가 28일 인천시 영종구 인스파이어 리조트에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

친청계 한민수 최고위원은 이날 최고위 모두발언에서 "2028년 총선 승리와 2030년 대선 승리를 위한 필요 조건은 민주개혁 진영이 하나로 똘똘 뭉치는 것과 민주당이 배출한 대통령을 사랑하는 지지자를 하나로 묶어내는 것"이라면서 "이 기틀 위에서 당의 유연한 외연 확대가 필요하고 가능하다"고 말했다.



이어 "총선과 대선 승리를 위한 과정에서 건설적 토론과 상대를 존중하는 태도가 반드시 전제돼야 한다"며 "우리가 경계해야 할 것은 오만과 독선"이라고 말했다.



이는 김 대표가 전날 "정 전 대표는 대표적인 '중도는 없다'론자"라며 "그에 반해서 저나 이재명 대통령처럼 중도 보수로의 확장이 필요하다고 보는 의견도 있다. 압도적인 당원들이 지금의 지도부를 선택했고 저는 그것을 노선의 선택이라고 본다"고 말한 것을 우회적으로 비판한 것이다.



앞서 정 전 대표도 전날 김 대표를 향해 "직전 전당대회 경쟁자의 실명을 거명하며 일방적으로 주장한 것은 거의 폭력적"이라며 "마이크 독재"라고 비판한 바 있다.



다만 최고위에서는 김 대표에 대한 추가적인 공격은 나오지 않았다.



오히려 친청계인 최민희 의원은 내부의 이견을 이간으로 보도하면 단호하게 대처해야 한다고 언급했다.



그는 그러면서 "중도 확장에 동의하고, 민주당 중심을 단단히 하자는 데 아무도 이견이 없을 것"이라면서 "대통령도 민주당은 하나라고 강조했고 그렇게 하겠다. 그 과정에서 저희가 조금 실수할 수 있고, 이견이 나올 수도 있다고 생각한다"고 했다.

더불어민주당 김민석 대표가 28일 인천시 영종구 인스파이어 리조트에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 대표도 최고위원회의에서 외연 확장과 함께 내부 단합을 강조했다.



그는 "어제와 오늘 최고위원 발언으로 확인된 대로 당의 단합과 외연 확장을 이뤄가겠다"며 "지도부 모두 함께 할 것"이라고 말했다.



이어 "당의 단합을 위한 아이디어를 내주고, 외연 확장을 위한 인사 추천 및 세력 연합에 대한 부분에서도 적극적으로 아이디어를 내달라"며 "지도부가 함께 의논할 것"이라고 말했다.



나아가 김 대표 측에서도 김 대표가 정 전 대표의 이름을 직접 거명한 것은 부적절했다는 지적도 나왔다.



김 대표와 가까운 한 의원은 연합뉴스와 통화에서 "정 전 대표 입장에서는 약간 불쾌할 수 있다"며 "이긴 사람이 포용하고 안아야 한다"고 말했다.



김한규 원내정책수석부대표는 SBS 라디오에서 "김 대표의 표현 방식은 조금 아쉬움이 있고, 정 전 대표는 직접 얘기하면 될 텐데"라며 "당을 위해 이런 문제는 수면 아래서 정리해줬으면 좋겠다는 생각이 있다"고 말했다.

<연합>

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