한고은, 불륜녀 연기하다 눈썹까지 하얗게 "너무 힘들었다"

배우 한고은이 드라마에서 힘든 장면을 찍고 눈썹이 하얗게 변했던 일화를 공개했다.

한고은은 27일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에서 남편과 함께 수산시장에서 사 온 회를 먹으며 다양한 이야기를 나눴다.

한고은. 한고은 유튜브 캡처

한고은은 "작품 끝나고 꼭 해야 하는 일이 없는 날이면 둘이 한 상 차리고 먹는다"고 했다.

그는 "요새 드라마 하면서 새치가 많아졌다. 여보도 많아졌다"고 했다.

이어 "한번은 이런 일도 있었다"며 "정말 힘든 장면을 찍고 대기실에 와서 눈썹을 수정했다. 근데 화장 수정해 주는 친구가 '언니 눈썹이 하얗게 변했다'고 하더라"고 했다.

또 "사람이 너무 마음고생하면 하루아침에 백발 된다는 말이 그냥 있는 말이 아니구나 싶었다"고 했다.

한고은은 "쉽지 않은 길을 걷고 있으나 쉬운 일을 걷는 것보다 값진 길을 걷고 있다고 생각한다"고 말했다.

한편 한고은은 현재 MBC 일일드라마 '가족관계증명서'에서 불륜녀를 연기하고 있다.

<뉴시스>

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