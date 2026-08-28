與, ‘민주당TV’ 확대 개편…‘김어준 유튜브’ 대항마 될까

더불어민주당이 기존 공식 유튜브 채널 ‘델리민주’를 ‘민주당TV’로 바꿔 종합 뉴스 플랫폼으로 확대 개편한다.

민주당은 28일 배포한 보도자료를 통해 다음달 1일로 예정된 ‘민주당TV’ 첫 방송 소식을 전하며 “그동안 최고위원회의 등 주요 행사와 회의 실시간 중계에 집중했던 역할에서 벗어나, 앞으로는 당에서 생산되는 모든 뉴스의 기본 플랫폼으로 확고히 자리매김할 예정”이라고 밝혔다.

김민석 더불어민주당 대표가 28일 인천 인스파이어 호텔에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 발언하고 있다. 뉴시스

민주당에 따르면 이번에 신설되는 아침 시간대 라이브 콘텐츠는 오전 7시부터 1시간 내외로 진행된다. 1부와 2부로 나눠 민주당 주요 현안 이슈와 정책 기조를 다룰 예정이다.

당분간 1부 방송에는 김민석 대표가 직접 출연해 라이브 콘텐츠가 안정적으로 정착될 수 있도록 역할을 하기로 했다. 2부에는 구독자 284만명의 ‘매불쇼’ 메인 작가팀이 전격 합류해 정치에 대중적 재미를 더한 ‘폴리테인먼트’ 콘텐츠를 선보인다.

민주당TV 출범은 기존의 정치 관련 유튜브와 차별화된 검증된 정보를 공당이 책임감 있게 전달하자는 취지다. 당 일각에선 친여권 성향의 여러 유튜브 방송이 난립하며 당내 갈등이 양산되는 상황을 견제하기 위한 조치라는 해석도 나온다. 평일 오전 7시5분부터 방송되는 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’과 시간대가 겹치며 자연스럽게 두 방송의 정책이나 노선 기조, 출연자의 성향 차이 등에 관심이 쏠릴 것으로 보인다.

한웅현 민주당TV 준비TF단장은 “오는 9월 1일 파일럿 첫 방송을 시작으로 3일, 8일, 10일까지 총 4회 방송 후, 당원과 시청자들의 의견을 반영해 9월 14일 주 5일 정규 방송으로 정식 개국하는 것을 목표로 하고 있다”며 “민주당TV가 신뢰성 있는 선제 의제 설정력을 강화하고, 활발한 쌍방향 소통 플랫폼으로서의 역할을 다하고자 한다”고 했다.

김남준 민주당 홍보위원장은 “민주당TV는 콘텐츠를 생산하기만 하는 채널이 아닌 플랫폼의 역할에 방점이 있는 채널로 운영할 것”이라며 “기존 민주 진보 및 중도 채널들을 대상으로 콘텐츠 제공자를 선정해 다른 시간대까지 라이브 방송 프로그램을 확장하겠다”고 밝혔다. 그러면서 “기존의 훌륭한 민주 진보 채널들과 경쟁하는 관계가 아니라 서로 연대하고 협력해 다양한 관점이 어우러지는 건강하고 품격 있는 공론장 생태계를 만들어가겠다”고 강조했다.

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