'핵무기 보유' 찬성 65%…'3군 사관학교 통합' 반대 58% [한국갤럽]

국민 3명 중 2명꼴로 우리나라의 핵무장에 찬성한다는 여론조사 결과가 28일 나왔다.



한국갤럽이 25∼27일 전국 만 18세 이상 1천1명에게 물은 결과, '핵무기 보유 주장에 찬성한다'는 답변은 65％, '반대한다'는 응답은 30％로 각각 나타났다.

국군. 연합뉴스

국민의힘 지지층(78%)에서는 핵무기 보유 찬성 의견이 80%에 근접했고, 더불어민주당 지지층에서도 60%를 기록했다.



무당층에서는 64%가 찬성, 28%가 반대했다.



국방부가 추진하는 육·해·공군 사관학교 통합과 관련해선 '통합하지 않는 것이 좋다'는 응답이 58%로 과반이었다.



'통합하는 것이 좋다'는 30%, '모름·응답 거절'은 11%였다.



민주당 지지층에서는 54%가 통합에 찬성했지만, 국민의힘 지지층(85%)과 무당층(70%)에서는 통합에 반대한다는 비율이 압도했다.



'이재명 대통령의 임기 내 전시작전통제권을 환수해야 한다'는 비율은 46%, '환수 시기를 연기해야 한다'는 의견은 41%였다.



이념 성향별로 보면 진보층에서 74%가 이 대통령 임기 내 전시작전통제권 환수에 찬성했지만, 보수층의 찬성은 27%에 그쳤다.



중도층에서는 임기 내 환수(48%)가 환수 연기(43%)를 오차범위 내에서 앞섰다.



남북한의 군사력을 비교하는 질문엔 응답자의 70%가 '우리 군이 우세하다'고 답했다. '북한군이 우세하다'는 응답은 21%, '비슷하다'는 3%, 의견 유보는 6%였다.



'북한이 실제 전쟁을 일으킬 수 있다'는 응답은 39%로 나타났다.



연령별로 보면 18∼29세(54%)와 30대(53%)에서 북한의 전쟁 도발 가능성을 상대적으로 높게 봤다. 40대에서는 29%로 가장 낮았고, 다른 연령층에서는 30%대를 기록했다.



이번 조사는 무작위로 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1포인트(p), 접촉률은 44.5%, 응답률은 9.5%다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지