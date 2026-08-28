‘유럽 최고령 군주’ 노르웨이 국왕 하랄 5세 위독…시민들 왕궁 앞에서 헌화하며 쾌유 기원

유럽의 최고령 군주인 노르웨이 하랄 5세(89)가 매우 위중한 상황이라고 로이터통신 등이 전했다.

노르웨이 왕실은 27일(현지시간) 성명을 내고 혈액 내 세균 감염증상으로 입원 치료중인 하랄 5세의 건강이 급격히 악화, 현재 “극히 심각한” 상태라고 밝혔다. 왕실은 왕위 계승 서열 1위인 하랄 5세의 장남 호콘 왕세자, 하랄 5세의 부인인 소냐 왕비 등 왕실 구성원이 모든 공식 일정을 취소했다고 설명했다.

노르웨이 하랄 5세(왼쪽)와 소냐 왕비. AFP 연합뉴스

현지 언론에 따르면 하랄 5세가 입원 중인 오슬로 대학병원에는 호콘 왕세자(53)와 소냐 왕비(88)를 비롯한 왕실 주요 구성원들이 속속 도착해 병상을 지키고 있다.

또한 왕실의 처소인 오슬로 왕궁 앞과 다른 주요 도시 중심가에도 시민 수백 명이 모여 하랄 5세의 상태에 대한 추가 소식을 기다리며 쾌유를 기원하는 헌화를 했다.

요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리도 하랄 5세의 건강 악화로 이날 예정돼 있던 독일 방문 일정을 전격 취소했다. 스퇴르 총리는 성명을 통해 “국민 모두와 함께 국왕과 왕실 가족에게 따뜻한 응원을 전한다”고 밝혔다. 마수드 가라크하니 노르웨이 국회의장 역시 아이슬란드 공식 방문 일정을 중단하고 귀환했다. 또한 한국을 방문 중인 노르웨이 의회 외교·국방위원회 위원들도 곧 귀국할 예정이다.

27일(현지시간) 노르웨이 오슬로의 슬로츠플라센에 하랄 국왕의 건강 악화와 관련해 꽃들이 놓여 있다. 로이터연합뉴스

하랄 5세는 적혈구가 비정상적으로 파괴돼 쉽게 피곤해지고 숨이 차며 얼굴이 창백해지는 용혈성 빈혈을 앓아왔다. 최근 호르몬 치료에 따른 체내 체액 축적 증상으로 지난 17일부터 오슬로 국립병원에 입원해 치료를 받는 중이다.

하랄 5세는 1991년 왕위에 올라 36년째 재위 중으로, 최근 건강이 악화돼 여러 차례 병원 신세를 졌다. 그는 2024년 말레이시아 랑카위에서 휴가를 보내던 중 현지 병원에 입원해 심장박동기 이식 수술을 받았고, 올해 2월에는 스페인령 카나리아 제도에서 휴가를 즐기던 중 피부 감염과 탈수증으로 현지 병원에 입원한 바 있다.

그는 이처럼 크고 작은 건강 문제에 시달리면서 최근에는 공식 활동을 줄이긴 했으나, 의회에서 '평생 서약'을 했다며 호콘 왕세자에게 양위하지 않은 채 왕위를 지켜왔다.

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