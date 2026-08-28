'네팔 대홍수', 수색·구조 난항…초토화 속 2차 홍수도 우려

중국과 네팔의 국경 지역인 히말라야 산악지대에서 발생한 대규모 홍수로 사망자와 실종자가 급증하고 있지만 수색과 구조 작업은 난항을 겪고 있다.



육상 교통망이 마비되고 통신과 전력마저 끊긴 상황에서 '2차 홍수' 우려도 나오고 있다.

착기에 구조된 네팔 대홍수 생존자들. AP연합뉴스

28일(현지시간) 네팔과 중국 정부에 따르면 이번 재해로 네팔과 티베트 양쪽에서 발생한 전체 사망자 수는 392명이며 실종자 수를 모두 합치면 1천468명이다.



지난 26일 네팔 북부 바그마티주 일대에서 발생한 대규모 홍수로 389명이 숨지고 910명이 실종됐다.



또 같은 날 네팔 접경 지역인 중국 티베트자치구 르카쩌시 지룽현에서도 같은 재난과 연관된 것으로 보이는 산사태가 발생해 3명이 사망하고 558명이 실종됐다.



전날까지 네팔에서는 1만7천200여명이 구조 작업에 참여해 1천470여명을 구조했다.



시간이 갈수록 사망자와 실종자 수가 늘고 있지만 사고 현장이 초토화되면서 수색과 구조 작업이 쉽지 않은 상황이다.



현지 구조대는 수도 카트만두에서 라수와 등 핵심 피해 지역으로 이어지는 도로 곳곳이 끊긴 탓에 헬기에 의존하고 있으며 피해 지역의 통신과 전력망도 두절돼 상황을 파악하기도 어려운 실정이다.

대홍수로 파괴된 네팔·중국 국경. AP연합뉴스

네팔 국가재난위험경감·관리청은 교량 80개와 길이 40㎞에 달하는 도로 등이 파손됐다고 밝혔다.



티베트에서도 전날 시진핑 중국 국가주석의 위임을 받은 리창 중국 국무원 총리가 현장에 도착해 긴급 구조와 재난 구호 작업을 지휘했지만, 이 지역도 도로가 끊겨 구조대가 접근하기 어려운 것으로 전해졌다.



대규모 토사가 쌓여 있고 지형까지 험난해 실종자 수색과 구조가 쉽지 않은 상황에서 2차 홍수가 발생할 수 있다는 우려도 나온다.



네팔 재난 당국은 홍수 현장에서 잔해가 강 상류 지역을 막아 형성된 새로운 호수의 수위가 상승하고 있다며 붕괴 위험이 있다고 경고했다.



그러면서 "하류 지역 주민들과 구조대원들은 각별한 주의를 기울여야 한다"며 "강둑과 위험 지역으로부터 떨어진 안전한 장소에 머물러 달라"고 당부했다.



네팔 일부 구조대원들은 이 경고에 따라 전날부터 고지대로 이동하기 시작했다고 로이터 통신은 전했다.



구조대원인 파완 코이라라는 팀원 13명과 함께 강바닥 쪽에서 나왔다며 "우리는 구조 활동을 하려고 이곳에 왔지만 위험 지역 인근에 머물고 싶지는 않다"고 말했다.



카트만두에 본부를 둔 국제산악통합개발센터(ICIMOD)도 네팔과 중국 국경을 흐르는 렌데강 상류에 얼음과 암석 등으로 형성된 폐색 구간이 남아 있다며 추가 홍수 가능성을 예상했다.



실제로 네팔 국가재난위험경감·관리청이 확인한 위성 사진에는 바그마티주 라수와가디 국경 검문소 북쪽 18㎞ 지점에서 렌데강의 흐름이 차단된 모습이 담겼다.



ICIMOD 관계자는 "네팔과 중국 국경 지역의 강 상류에 여전히 막힌 부분이 남아 있다"며 "당국은 두 번째 홍수가 발생할 수 있다고 경고하고 있다"고 말했다.



전날 중국 수리부(수자원부)도 향후 사흘 동안 언색호(산사태 등으로 물길이 막혀 생겨난 호수)에 물의 양이 300만㎥까지 늘어날 것으로 예상된다며 추가 붕괴와 하류 홍수의 위험성을 경고했다.



다만 전문가들은 이번에 빙하가 붕괴하면서 대홍수가 시작된 랑탕리룽산(해발 7천234m) 인근에 새로 형성된 호수는 비교적 규모가 작다고 평가했다.



네팔 트리부반대학교 소속 란잔 쿠마르 다할 중앙지질학과 교수는 현지 매체 '온라인 카바르'에 "(새) 호수 면적이 커지면 또 다른 홍수가 발생할 우려가 있다"면서도 "이 호수는 규모가 작아 붕괴하더라도 지난 26일 사태 때와는 다를 것"이라고 예상했다.

<연합>

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