이하늘 "김창열과 돈 때문에 화해? 화해한 적 없다"

그룹 DJ DOC 이하늘이 김창열과 화해하지 않았다고 했다.

이하늘은 28일 자신의 유튜브 채널에서 김창열과 관계에 관한 얘기를 했다.

이하늘은 팬과 소통하는 과정에서 '김창열과 돈 때문에 화해했냐'는 말이 나오자 "내가 언제 창열이와 같이 한다고 했냐. 그건 너의 뇌피셜이다"고 했다.

이하늘은 최근 오는 11월 DJ DOC 새 앨범을 낸다고 한 적이 있다. 그러자 일각에선 이하늘과 김창열이 화해한 게 아니냐는 얘기가 나왔다.

이하늘은 "창열이와 아무런 얘기 안 했다. 창열이와 아직 화해하지도 않았다. 창열이와 같이 한다는 말을 한 적이 없다"고 말했다.

이하늘과 김창열은 2021년 이하늘 동생 그룹 45RPM 이현배가 세상을 떠나면서 사실상 의절했다.

당시 이하늘은 동생 죽음이 김창열 때문이라고 주장한 적이 있다. 김창열이 이현배와 함께하기로 한 사업에서 일방적으로 손을 뗐고, 이후 금전적 압박을 크게 받은 이현배가 아르바이트를 하다가 사고를 당해 죽음에 이르게 됐다는 얘기였다.

이하늘은 지난해 연말에도 김창열을 제외하고 정재용과 DJ DOC 공연을 한 적도 있다.

<뉴시스>

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