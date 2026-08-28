홍준표 “내가 李 정부에 아부?…현혹되는 바보같은 사람 있다는게 아쉬워”

홍준표 전 대구시장이 “더이상 아수라판에 나를 끌어 들이지 말기 바란다”며 정치권과 거리두기를 선언했다.

홍준표 전 대구시장. 뉴시스

홍 전 시장은 지난 27일 자신의 페이스북을 통해 “나는 이 정부가 성공해서 나라가 안정되고 번영하기를 바라는 사람”이라며 “현실정치를 그만둔 지금 진영논리에 얽매이지 않고 세상을 두 눈으로 보면서 여야의 잘잘못을 지적하고 오로지 내 나라가 잘되기만을 바라는 재야에 있는 사람”이라고 했다.

자신을 둘러싼 정치권 안팎의 비판에 대해서는 “나를 두고 일부에서는 이재명 정부에 아부한다든지, 팽(烹)당하니 도로 야당 저격수를 한다든지 하는 장삼이사의 비방은 신경 쓰지 않는다”고 했다.

다만 그는 “무지한 그런 者들의 혓바닥에 현혹되는 바보같은 사람들이 아직도 있다는게 참 아쉽다”며 “내 공직생활 43년동안 정의로운 검사도 해봤고 국회의원 5번, 당대표 2번, 원내대표, 상임위원장 2번, 경남지사 2번, 대통령 경선 후보 3번, 대구시장 까지 해봤다”고 적었다.

홍 전 시장은 “그 모두가 계파를 등에 업고 한게 아니라 나혼자의 힘으로 한 것이다. 더해볼 여지 없이 수많은 공직 생활을 했다”며 “공직 생활 내내 주지도 않고 받지도 않는다는 원칙을 갖고 살았기에 말년에 평화를 누릴수 있는 것”이라고 강조했다.

그러면서 “이제 무직을 벗어나 변호사 등록을 다시하고 대한민국 게이트키퍼(Gate Keeper)로 살고자 한다”며 “더이상 아수라판에 나를 끌어 들이지 말기를 바란다”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지