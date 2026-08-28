김승혜, 10월 출산 앞두고 “몸이 엄청 가볍다”

개그우먼 김승혜가 임신 8개월의 만삭에 가까운 시기에도 수영을 즐기는 모습을 공개했다. 그는 수영장 안에서 “몸이 엄청 가볍다”고 말해 눈길을 끌었다.

개그우먼 김승혜가 27일 자신의 유튜브 채널에 ‘아니 대체 이게 왜 없는 건데...? 둥이 맞이 오키나와 태교여행’이라는 제목의 영상을 통해 임신 8개월의 만삭에 가까운 시기에도 수영을 즐기는 모습을 공개했다. 그는 수영장 안에서 “몸이 엄청 가볍다”고 말해 눈길을 끌었다. 김승혜

김승혜는 27일 자신의 유튜브 채널에 ‘아니 대체 이게 왜 없는 건데...? 둥이 맞이 오키나와 태교여행’이라는 제목의 영상을 게재했다. 남편인 개그맨 김해준과 함께 일본 오키나와를 찾은 김승혜는 출산을 앞두고 여유로운 시간을 보내며 태교 여행을 즐겼다.

여행 셋째 날에는 야외 수영장을 방문했다. 먼저 물에 들어간 김해준에 이어 김승혜 역시 수영을 즐겼다. 당시 김승혜는 임신 8개월 차였지만 물속에서 비교적 자유롭게 움직이며 수영을 즐겼다.

김승혜는 수영장 안에서 “몸이 엄청 가볍다”고 말했다. 이어 “예전의 나로 돌아왔다”며 마치 임신 전으로 돌아간 듯한 마음을 털어놨다.

두 사람 특유의 장난스러운 대화도 이어졌다. 김해준이 그룹 ‘에이티즈’ 멤버 최산의 춤을 흉내 내자 김승혜는 이를 보고 “물고기냐”며 재치 있는 말로 받아쳤다. 또 자막을 통해 ‘최산 말고 최살’이라고 표현하며 웃음을 자아냈다.

태교 여행 중에도 계속되는 김해준의 다이어트도 관전 포인트이다. 그는 자신을 ‘야인’이라고 표현하며 러닝에 나섰다. 이를 두고 김해준은 “와 진짜 다이어트 하려나 봐”라고 그의 의지에 감탄했다.

한편 김승혜와 김해준은 2024년 10월에 결혼했다. 두 사람은 오는 10월 딸 출산을 앞두고 있다.

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