김민석 “민생 제일주의, 全의원 전력질주… 총력전 체제 돌입”

더불어민주당 김민석 대표는 28일 민생 중심으로 올 하반기 강력한 국정 운영 드라이브 의지를 피력하며 당 소속 의원들의 협조를 당부했다.

김민석(앞줄 가운데) 더불어민주당 대표가 28일 오전 인천 영종구 인스파이어 호텔 볼룸홀에서 열린 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 발언하고 있다. 뉴시스

김 대표는 28일 정기국회 대비 워크숍이 열린 인천 스파이어 호텔에서 주재한 최고위원회의에서 “이번 워크숍은 K 황금시대로 향하는 절박한 분기점에서 민생 제일주의로 내우외환을 돌파하자는 결의를 다지는 워크숍이었다”고 말했다.

김 대표는 “민주주의 국민 주권, 대한민국의 황금시대를 열기 위해서 민주당 의원 전원이 과제 해결의 주체가 된다는 결의와 각오로 당을 운영하겠다”며 “모든 의원이 전력 질주하게 하고, 당은 그것을 철저하게 지원하고 완벽하게 점검하는 총력전 체제로 돌입할 것”이라고 강조했다.

그는 “조만간 의원 전원이 당으로부터 구체적인 미션을 부여받게 될 것”이라며 “모든 의원들과 개별적인 대화를 통해 최적의 임무를 적절한 형식으로 맡기게 될 것”이라고 설명했다.

김민석 더불어민주당 대표과 소속의원들이 28일 오전 인천 영종구 인스파이어 호텔 볼룸홀에서 열린 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

김 대표는 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 인상과 관련해 “물가, 가계부채, 환율 등 여러 여건을 종합 고려한 결정일 것이라 생각한다”고 평가했다. 그러면서 “당에서는 긴장을 늦추지 않고, 시장과 민생 상황을 살피면서 특히 금리 인상이 금융 취약계층의 과도한 상환 부담으로 이어지지 않도록 주시하고 필요할 경우 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.

네팔 홍수와 관련해서는 “실종자의 무사귀환을 간절히 기원한다”면서 “한병도 원내대표가 국회 차원에서 필요한 모든 일을 챙길 것”이라고 말했다.

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