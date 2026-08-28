구혜선, 20년간 작곡가 활동…“저작권 수입 꾸준히 들어와”

국가지식재산위원회 공식 유튜브 채널 화면 캡처

배우 구혜선이 작곡가로 활동해 온 사실을 공개했다. 무려 20년 동안 뉴에이지 음악을 작곡하며 현재까지 약 58곡을 등록했고, 자신의 음악에서 꾸준히 저작권료가 발생하고 있다고 밝혔다.

27일 대통령 소속 국가지식재산위원회 공식 유튜브 채널에는 ‘배우에서 화가, 영화감독에서 특허권자까지’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에 출연한 구혜선은 자신의 다양한 지식재산 활동을 소개하던 중 음악 저작권에 대해 이야기했다. 그는 “저는 배우로 저작권이 있다기보다 음악 저작권이 많이 있다. 비밀리에 작곡가로 활동하고 있다”고 말했다.

이어 “뉴에이지 음악 작곡을 한 지 20년 정도가 됐고, 58곡 정도가 등록돼 있다”고 밝혔다.

구혜선에 따르면 뉴에이지 음악은 예능 프로그램을 비롯해 카페, 병원 등 다양한 공간에서 배경음악으로 활용되고 있다. 자신의 곡 역시 여러 방송과 공간에서 꾸준히 사용되고 있다고 설명했다.

그는 “꾸준하게 큰 금액은 아니어도 저작권료가 나오고 있다”고 전했다.

실제로 구혜선이 작곡한 음악은 MBC ‘무한도전’, KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 등 방송 프로그램의 배경음악으로 사용된 것으로 알려졌다. 특히 2009년 발표한 ‘rain’은 2015년 중국 QQ뮤직에서 역주행하며 1위에 오르기도 했다.

구혜선은 자신의 음악 활동을 단순한 수익 창출을 넘어 미래를 위한 지식재산 축적이라는 관점에서 바라보고 있었다.

그는 최종 목표에 대해 “노년에 편안하고 풍요로운 삶을 사는 것”이라고 답했다.

이어 “빌딩 같은 부동산은 없더라도 ‘내가 창작한 지식재산이 나를 지켜주는 든든한 내 자산’이라는 정신적 자부심과 물질적 안정을 동시에 얻을 수 있도록 꾸준히 IP를 축적하고 있다”고 말했다.

또한 “많은 것들을 저작권 등록하고 제도로 보호되어 있으면 노년에 돈도 돈이지만, ‘내가 만든 지식재산이야’라는 정신적 풍요가 있지 않을까 하는 생각으로 열심히 하고 있다”고 덧붙였다.

구혜선은 성균관대학교 영상학과를 졸업한 뒤 카이스트 대학원에 진학하는 등 학업에도 꾸준히 도전해왔다. 배우 활동뿐만 아니라 영화감독, 화가, 작곡가, 특허권자 등 다양한 분야에서 자신의 영역을 넓혀가고 있다.

한편 구혜선은 지난 2017년 방송된 MBC 드라마 ‘당신은 너무합니다’에서 건강 문제로 중도 하차한 바 있다.

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