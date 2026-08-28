"노래 잘하는 그 홍기 맞아?"…빨간 머리 파격변신, 14㎏ 감량 비결까지 재조명

밴드 그룹 FT아일랜드 멤버 이홍기가 강렬한 붉은색 헤어스타일로 파격 변신한 가운데, 과거 14㎏을 감량했던 사실도 다시 주목받고 있다.

지난 26일 이홍기는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "가발 아님 주의"라는 글과 함께 여러 장의 근황 사진을 공개했다.

FT아일랜드 이홍기가 빨간 머리로 파격 변신한 사진을 공개했다. 이홍기 공식 인스타그램 캡처



사진 속 이홍기는 얼굴을 살짝 덮는 긴 머리에 선명한 레드 컬러를 더한 헤어스타일로 색다른 분위기를 연출했다.

만화책이 높게 쌓인 독특한 공간을 배경으로 흰색과 네이비 컬러가 어우러진 트랙 재킷에 청바지를 매치해 자유분방하면서도 개성 있는 스타일을 선보였다.

앞서 이홍기는 14㎏을 감량한 사실을 공개해 화제를 모으기도 했다. 당시 그는 "14㎏을 뺐다"며 "내가 쓸데없는 걸 많이 먹고 있었다는 걸 느꼈다"고 말했다.

체중 감량을 위해서는 섭취하는 에너지보다 소비하는 에너지가 많도록 식사량을 조절하는 것이 중요하다. 대한비만학회 공식 홈페이지에 게재된 '단식 다이어트: 배가 꺼지지 않게 누워만 있으면서 굶기??' 자료에 따르면, 충남대학교 영양팀 조윤미 영양사는 건강한 체중 조절을 위해 평소 섭취량에서 하루 약 500㎉를 줄이는 방법을 권장한다. 하루 세 끼 균형 잡힌 식사를 유지하면서 평소보다 먹는 양을 적절히 줄이고 운동을 병행하는 방식이다.

다만 무리하게 식사를 거르거나 장기간 단식하는 것은 주의해야 한다. 장기간 단식하면 기초대사량이 낮아지고 근육량이 감소할 수 있으며, 이후 식사량이 늘면서 체중이 다시 증가하는 요요 현상이 나타날 수 있다.

한편 슬림해진 얼굴과 파격적인 레드 헤어스타일로 변신한 이홍기의 모습에 네티즌의 반응도 뜨거웠다. 대다수의 네티즌들은 "진짜 만화 캐릭터 같다", "가발인 줄 알았는데 너무 잘 어울린다", "레드 컬러 찰떡이네", "빨간 머리 진짜 미쳤다", "마지막 사진은 진짜 데뷔 때 느낌 난다" 등의 댓글을 남겼다.

<뉴시스>

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