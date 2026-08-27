현대중공업터보기계㈜, 포항 영일만4산단에 1000억원 투자

현대중공업터보기계㈜는 경북 포항시 영일만4산단에 1000억원을 투자, 친환경 터보기계·SMR 기자재 생산거점을 구축한다.

경북도와 포항시는 27일 포항시청에서 현대중공업터보기계㈜와 영일만4일반산업단지 내 친환경 터보기계 생산시설 구축을 위한 투자양해각서를 체결했다고 밝혔다.

경북도와 포항시는 27일 포항시청에서 현대중공업터보기계㈜와 영일만4일반산업단지 내 친환경 터보기계 생산시설 구축을 위한 투자양해각서를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 김철수 포항시의회 의장, 박용선 포항시장, 김동수 현대중공업터보기계㈜ 대표이사, 양금희 경북도 경제부지사). 포항시 제공

이날 협약에 따라 현대중공업터보기계㈜는 2026년부터 2029년까지 영일만4일반산업단지에 총 1000억원을 들여 친환경 터보기계와 SMR(소형모듈원자로) 핵심 기자재 생산공장을 신설하고, 100명의 신규 일자리를 창출할 계획이다.

현대중공업터보기계㈜는 2016년 현대중공업에서 분리·독립된 터보기계 전문 생산 기업으로, 현재 반도체·디스플레이 소재 분야에서 글로벌 기술력을 인정받은 덕산그룹 계열사다.

산업용 펌프와 압축기 제작 역량을 바탕으로 발전소, 석유화학, 선박, 담수 플랜트 등 다양한 산업 분야에 핵심 기자재를 공급해 왔다.

최근에는 LNG 등 극저온 액체 이송용 펌프 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.

이번 투자는 현대중공업터보기계㈜가 축적해 온 펌프·터보기계 기술을 원전·SMR 핵심 기자재와 친환경 에너지 장비 분야로 확장하고, 미래 에너지 시장의 수요에 대응하기 위해 항만 물류와 제조업 기반을 갖춘 포항 영일만4일반산업단지를 투자지역으로 결정하면서 추진됐다.

이번 포항 생산거점 구축은 덕산그룹이 기존 소재 사업 중심에서 친환경 에너지, SMR, 원전 기자재 분야로 사업 포트폴리오를 대폭 확장하는 전략적 거점 구축이라는 점에서 의미가 크다.

김동수 현대중공업터보기계㈜ 대표이사는 "포항의 우수한 산업 인프라와 친환경 에너지 생태계는 당사의 차세대 성장 동력 확보를 위한 최적의 거점"이라며 "이번 대규모 투자를 바탕으로 대형 원전 및 SMR 핵심 기자재의 국산화를 가속화하고, 글로벌 시장을 선도하는 친환경 에너지 대표 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.

경북도와 포항시는 27일 포항시청에서 현대중공업터보기계㈜와 영일만4일반산업단지 내 친환경 터보기계 생산시설 구축을 위한 투자양해각서를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다

경북도는 전국 최대 원전 집적지로서 SMR 연구·산업 기반과 탄탄한 제조역량, 영일만항의 수출 물류 경쟁력을 갖추고 있다.

이를 바탕으로 공장 설립과 인허가 등 투자 전 과정을 적극 지원해 기업의 원활한 투자 실행력을 뒷받침하고 있다.

박용선 포항시장은 “글로벌 통상 여건 악화 및 제조업 경기 둔화 등 대내외 여건이 쉽지 않은 상황에서도 포항에 대규모 투자를 결정해 준 현대중공업터보기계㈜에 감사드린다”며 “이번 투자를 계기로 포항이 친환경 에너지 기자재 산업의 새로운 거점으로 도약할 것으로 기대하며, 기업이 포항에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 경북도와 함께 행정적·제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

양금희 경북도 경제부지사는 “현대중공업터보기계의 이번 투자는 포항이 철강을 넘어 원전·SMR 핵심 기자재와 친환경 에너지 장비 산업으로 외연을 넓히는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “기업의 기술개발과 생산, 수출이 경북에서 선순환하고 새로운 일자리로 이어질 수 있도록 포항시와 원팀으로 최선을 다해 지원할 방침”이라고 밝혔다.

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