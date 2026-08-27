경북 도로 신설·개량 5개 사업에 5749억 투입

경북도는 '제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획(2026∼2030)'에 포함될 총사업비 500억원 이상 사업에 대한 일괄 예비타당성조사 결과 경북지역 5개 사업이 최종 통과됐다고 27일 밝혔다.

일괄 예비타당성조사는 국토부에서 5년 단위로 수립하는 전국의 국도·국지도 건설계획에 포함될 대상 사업을 선정하기 위한 절차이다.

이번에 예타를 통과한 달성 논공∼하빈 사업 등 경북권 사업은 5개(35.9㎞)에 5749억원 규모다. 신설 2개, 시설 개량 3개 사업이다.

달성 논공∼하빈 사업은 대구∼고령 간 광역교통망을 확충하고 산업단지 물류 연계성을 강화하기 위해 달성군 논공읍에서 고령군 다산면을 거쳐 달성군 하빈면을 연결하는 국가지원지방도 67호선 2차로 신설사업이다.

연장 7.6㎞에 사업비 1564억원이 투입된다.

울릉 사동∼도동 사업은 울릉군 일주도로에 우회도로를 신설해 병목지점을 해소하고 안전성을 확보한다. 2028년 울릉공항 개항에 대비해 관광수요에 대응하기 위한 사업이다.

국가지원지방도 90호선 연장 2.7㎞(2차로)를 신설하며 사업비는 1638억원이다.

시설개량 사업은 포항 청하∼죽장, 안동 풍천∼풍산, 상주 내서∼연원 구간이다.

이철우 경북도지사는 "사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 국회, 중앙정부와 긴밀히 협력하고 국가 간선 도로망 확충 및 광역교통망 연계 구축사업이 조속히 착공, 완공되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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