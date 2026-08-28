선착순이라더니 1140명 별도 접수… ‘이봉주마라톤’ 대회 운영 부실 논란

‘국민 마라토너’ 이봉주의 이름을 내건 충남 천안 이봉주마라톤대회가 ‘공정’과 ‘관리 부실’ 논란에 휩싸였다. 공식 접수와 별도로 1140명이 이메일을 통해 신청해 실제 등록까지 하면서 대회 운영의 공정성과 관리·감독 부실 논란이 확산하고 있다. 시민 혈세가 투입되는 대회에서 공식 공지와 다른 접수 경로가 열렸음에도 책임 규명이 제대로 이뤄지지 않고 있다는 지적과 함께 천안시의 관리·감독 책임이 도마에 올랐다.



마라톤 동호회 관계자는 27일 천안시청에서 기자회견을 열고 마라톤대회와 천안시육상연맹 등 체육단체 운영 전반에 대한 점검이 필요하다고 주장했다. 앞서 대회를 주최하는 천안시체육회는 올해 제5회 대회 참가자를 개인과 단체 구분 없이 공식 홈페이지를 통해 선착순 접수한다고 안내했다. 그러나 공식 접수와 별도로 일부 동호회와 단체 등 1140명의 명단이 이메일로 운영대행사에 전달돼 실제 참가자로 등록 처리됐다.

2022년 11월 시작된 제1회 천안이봉주마라톤대회.

이에 체육회는 전년도 이메일 단체접수 방식에 익숙한 일부 단체와 접수 당일 서버 폭주 등이 원인이었다며 비공식 신청을 취소하고 환불했다. 하지만 누가 이메일 접수를 안내했고 어떤 절차를 거쳐 대규모 신청이 등록됐는지, 주최 측의 관리·감독 책임은 여전히 명확히 규명되지 않았다는 지적이다.



지난해 대회에서도 참가자 관리 문제는 있었다. 선착순으로 약 5000명을 모집했지만 실제 참가자는 6000명이 넘었다. 이에 체육회는 접수 마감 당시 홈페이지에서 신청을 진행하던 인원까지 등록하면서 정원을 초과했다고 설명했다.



일반 참가자들이 선착순 경쟁을 벌이는 상황에서 올해 1140명에게 이메일 접수 경로가 열렸다는 점에서 참가 기회의 공정성을 훼손했다는 비판이 나온다. 기자회견에서는 육상연맹 운영과 회장 선거관리 과정에 대한 문제 제기도 이어졌다.



천안시의 대응도 도마에 올랐다. 천안시는 연간 약 70억원의 체육회 인건비와 운영예산을 지원하고 이봉주마라톤대회에도 보조금을 지급하고 있다. 그러나 반복되는 논란에도 별도의 조사나 책임 규명보다 체육회의 사과문과 입장문 검토에 관여했다는 지적이 나온다.



한 동호회 관계자는 “시민 세금이 지원되는 대회라면 사과문으로 끝낼 일이 아니라 관리감독 기관이 나서서 누가 어떤 경위로 공식 절차와 다른 접수를 허용했는지부터 밝혀야 한다”고 말했다.

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