국정원 “클럽마약 케타민, 작년 140kg 압수…5년 만에 50배 급증”

‘클럽 마약’ 등으로 불리는 케타민 압수량이 5년 만에 50배 급증한 것으로 나타났다.

국정원 국제범죄정보센터(TCIC)는 27일 “지난해 케타민 압수량은 140.6kg으로 역대 최대치를 기록했다”며 “2020년 2.7kg과 비교하면 5년 만에 50배 넘게 급증한 것”이라고 밝혔다. 국정원은 “최근 아시아와 유럽을 중심으로 케타민의 불법 제조·유통이 확산하면서 국내에도 오·남용 위험성에 대해 각별한 경각심이 필요하다”며 “케타민의 국내 침투는 심각한 수준으로, 적극 대응할 것”이라고 강조했다. 케타민은 마취제로 쓰이는 의약품이지만 음료에 몰래 섞어도 알아차리기 어렵고, 체외 배출이 빨라 ‘데이트 강간 약물’, ‘클럽 마약’ 등으로 불린다.

국가정보원 제공

국정원에 따르면 케타민은 국내에 빠르게 침투 중이다. 압수량 기준으로 필로폰(376.6kg)에 이어 두 번째로 많고, 대마초(128.6kg)보다 규모가 커졌다. 주요 반입 경로는 독일(62.9kg), 영국(17.6kg), 싱가포르(7kg), 태국(4.4kg), 네덜란드(2.2kg), 필리핀(1.9kg) 등이다. 국정원은 케타민은 유엔의 규제물질이 아닌데다, 일부 국가는 마약류가 아닌 의약품으로 관리되는 특징을 노리고 국제마약조직이 불법 생산 및 공급을 확대하는 것으로 보고 있다.

국정원은 “케타민은 과다 투약할 경우 회복이 불가능한 비뇨기계 영구 손상이 유발되는 등 부작용이 크다”며“앞으로도 케타민의 해외 공급망과 유통조직을 집중적으로 추적하고, 근원지를 찾아 차단하는 동시에 국내 관계기관에 관련 정보를 신속하게 제공해 국민 피해를 막는 데 힘쓰겠다”고 강조했다.

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