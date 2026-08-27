‘근대유산부터 책·영화까지…’ 군산서 문화·관광행사 잇달아

전북 군산시가 근대문화유산과 첨단기술, 독립출판, 영화 등을 결합한 문화·관광 행사를 잇따라 선보인다. 국가유산을 빛으로 재해석한 미디어아트부터 국내외 창작자들이 참여하는 북페어, 영화 촬영지를 활용한 골목길 축제까지 다양한 프로그램이 원도심 곳곳에서 펼쳐진다.

29일 전북 군산시 초원사진관 일원에서 열리는 ‘군산 8월의 크리스마스 골목길 축제’ 포스터.

먼저 ‘2026 국가유산 미디어아트 구 군산세관 본관 등’ 행사가 28일부터 다음 달 20일까지 옛 군산세관 일원에서 열린다. 운영시간은 매일 오후 7시30분부터 10시30분까지이며, 매주 월요일은 휴무다.

국가유산청 공모 사업으로 마련된 이번 행사는 ‘빛을 품은 군산번화구경’을 주제로 구 군산세관 본관과 근대역사박물관, 내항철도, 구 일본 제18은행 군산지점, 구 조선은행 군산지점 등 근대문화유산을 연결하는 9개 코스로 구성됐다. ‘빛의 씨앗’, ‘기억의 뿌리’, ‘생명의 물결’, ‘변화의 숨결’, ‘시간의 줄기’, ‘성장의 꽃망울’, ‘함께 피는 꽃’, ‘기억의 만개’, ‘남겨진 빛’ 등 각 공간의 역사적 의미를 미디어아트로 풀어낸다.

전북 군산에서 지난해 열린 북페어 행사에 수많은 방문객들이 찾아 다양한 장르의 책을 고르고 있다. 군산시 제공

시민 공모를 통해 시민들의 얼굴과 일상을 영상에 담는 참여형 프로그램과 곤포사일리지, 폐침목 등을 활용한 이색 연출도 선보인다. 스트리트 아티스트 이종배 작가도 참여해 군산의 풍경에 그라피티 작품을 더한다.

28일 개막식 직후에는 김성태 총감독(호원대 교수)이 직접 관람객을 안내하는 ‘총감독 전시물 해설사(도슨트) 투어’도 진행된다.

‘군산북페어 2026’도 29일과 30일 이틀간 군산회관과 말랭이마을 이야기마당 일원에서 열린다.

29일 개막해 군산회관과 말랭이마을 이야기마당 일원에서 열리는 ‘군산북페어 2026’에 참가해 방문객들과 특별 대담할 소설가 김금희(왼쪽)와 음악가 겸 작가 요조. 군산시 제공

올해 북페어에는 국내외 창작자와 독립 출판사, 동네 책방 등 모두 204팀이 참여해 역대 최대 규모로 진행된다. 작가와의 대화뿐 아니라 진(Zine) 전시와 독립만화, 북디자인, 아시아 출판 네트워크 등 출판문화 전반을 아우르는 프로그램이 마련됐다.

29일에는 박해천 작가의 ‘콘크리트 유토피아의 바깥에서-군산의 시간’을 비롯해 소설가 김금희와 음악가 겸 작가 요조의 특별 대담이 열린다. 해외 출판·서점 현장을 소개하는 게스트 토크도 이어진다. 30일에는 ‘북페어, 안녕하십니까?’를 주제로 국내 주요 북페어 운영자들의 릴레이 토크가 진행된다.

지난해 전북 군산에서 펼쳐진 국가유산 미디어아트 모습. 군산시 제공

관람객이 원하는 글을 직접 골라 가져갈 수 있는 ‘텍스트 뷔페’도 마련된다. 예술·문학·인문사회·자연생태 등 10개 분야 294편의 글이 소개되며, 이 가운데 공개 모집을 통해 선정된 134편도 포함된다.

일본·인도네시아·한국의 독립출판물을 소개하는 ‘HELLO, ZINE’과 그래픽 디자이너 오혜진의 더미북 전시도 열린다. 특히 올해 처음 마련된 독립만화 마켓 ‘만화당’에는 국내외 창작자 20팀이 참여해 독립만화와 만화형 소설(그래픽노블), 일러스트 북 등을 선보인다.

이와 함께 ‘군산 8월의 크리스마스 골목길 축제’가 29일 영화 ‘8월의 크리스마스’ 촬영지인 초원사진관 일원에서 개최된다.

전북 군산시 옛 군산세관에서 펼쳐진 미디어아트 모습. 군산시 제공

축제에서는 추억 3컷 셀프 사진관, 레트로 게임존, 프리마켓, 무대 공연 등이 진행된다. 올해로 5회째를 맞는 ‘군산 8월의 크리스마스 단편영화제’ 시상식도 열려 군산의 영화·드라마 촬영지를 활용해 제작된 공모작 가운데 수상작을 소개하고 시상한다. 오는 10월 2일부터 5일까지 열리는 군산시간여행축제도 현장에서 미리 소개한다.

군산시는 이번 주말 근대문화유산과 출판·예술, 영화 콘텐츠를 한데 묶어 원도심의 문화적 매력을 알리고 관광객 유입과 지역경제 활성화의 계기로 삼을 방침이다.

군산시 관계자는 “근대문화유산에 첨단기술과 스토리를 입힌 미디어아트부터 창작자와 독자가 만나는 북페어, 영화의 추억을 되살리는 골목길 축제까지 다양한 행사를 준비했다”며 “8월 마지막 주말 군산 곳곳에서 각자의 취향에 맞는 문화와 관광 콘텐츠를 즐겨보길 바란다”고 말했다.

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