금요일 강원·충청 이남에 많은 비…수도권엔 최대 50㎜ 소나기

금요일인 28일 강원과 충청 이남에 많은 비가 내리겠다.



우리나라 남동쪽 북태평양고기압이 북서쪽으로 세력을 확장, 그 가장자리를 타고 고온다습한 남풍이 불어 들면서 비가 오겠다.

27일 오후 전남광주 북구 광주기아챔피언스필드에서 야구팬들이 우산을 쓴 채로 줄을 서고 있다.

28일 강원동해안·산지와 전남·경남·제주에 비가 내리는 가운데 오전부터 강원중부·남부내륙과 충청·전북·경북으로 강수 구역이 확대돼 밤까지 이어질 전망이다.



예상 강수량은 강원남부·부산·울산·경남·대구·경북·전남남해안 30∼80㎜, 충청과 호남(전남남해안 제외) 10∼70㎜, 울릉도·독도 10∼40㎜, 강원중부·강원북부동해안·강원북부산지·제주 5∼40㎜(제주산지 많은 곳 60㎜ 이상)이다.



수도권과 강원북부내륙은 비는 안 내리겠지만 저녁까지 5∼50㎜의 소나기가 쏟아질 때가 있을 전망이다.



토요일인 29일은 중국 산둥반도 쪽에서 다가오는 저기압 영향까지 더해지며 전국에 비가 내릴 전망이다. 30∼31일에는 남부지방 쪽에 정체전선이 형성돼 많은 비를 뿌릴 것으로 예상된다.



기온은 28일을 비롯해 당분간 예년보다 높기는 하겠으나 조금씩 하강하는 모습을 보이겠다.



28일은 아침 최저기온이 21∼26도, 낮 최고기온이 25∼32도겠다. 예년 이맘때 최저기온과 최고기온은 18∼23도와 26∼30도다.



주요 도시 28일 최저기온과 최고기온은 서울 26도와 32도, 인천 25도와 30도, 대전 24도와 32도, 광주·대구 26도와 31도, 울산·부산 25도와 31도겠다.



달의 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 상황에서 전남해안과 경남남해안, 제주해안에 너울이 강하게 유입되겠다. 물결이 갯바위나 방파제를 넘어 들이치겠으니 해안엔 되도록 가지 않는 것이 좋겠다.



28일까지 서해남부북쪽바깥먼바다·서해남부남쪽먼바다·남해서부동쪽먼바다·남해동부바깥먼바다·제주해상(북부앞바다 제외)에 바람이 시속 30∼70㎞(9∼20㎧)로 거세게 불고 물결이 2∼4ｍ로 높게 일겠으며 동해·남해·제주해상에는 돌풍·천둥·번개가 치겠다.

<연합>

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