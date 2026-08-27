106세 태국인, 원반던지기 금메달 걸었다

“나이 80세에 운동을 시작해 지금도 건강하게 삽니다.”



27일 대구스타디움에서 열린 ‘2026 대구세계마스터즈육상경기대회’ 원반던지기 경기장. 관중들의 이목이 한 백발의 노장에게 집중됐다. 이번 대회 최고령 참가자인 태국의 사왕 잔프람(106·사진)은 이날 1㎏ 원반던지기 남자 105세 부문에 단독 출전해 7.59m를 기록했다. 기존 해당 연령대 세계기록이었던 7.50m를 9㎝나 늘려 잡으며 새로운 세계기록의 주인공이 됐다. 이날 경기는 남자 85세 이상 통합 경기로 치러졌다. 함께 필드에 나선 13명의 선수 중 100세 이상 참가자는 그가 유일했다.

106세 사왕 잔프람 '힘차게' (대구=연합뉴스) 윤관식 기자 = 2026 대구세계마스터즈육상경기대회 최고령 참가자인 106세 태국인 사왕 잔프람(Sawang Janpram) 씨가 27일 대구스타디움에서 1kg 원반던지기 남자 105세 부문에 단독 출전해 원반을 던지고 있다. 2026.8.27 psik@yna.co.kr/2026-08-27 12:56:24/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

80세부터 운동을 시작한 사왕은 97세부터 각종 육상대회에 출전해 78개의 메달을 따냈다. 현재도 그는 일주일에 5일가량 걷거나 뛰고, 창던지기·원반던지기 등을 연습하며 현역 선수 못지않은 훈련량을 소화하고 있다.



사왕은 “그동안 획득한 모든 메달이 자랑스럽다”면서도 “106세인 지금은 그저 건강하고 스스로 행복하게 일상을 즐기면서 살아가려고 한다”고 소회를 밝혔다.



사왕은 29일 남자 95세 이상 창던지기 종목에 출전해 또 한 번의 메달 사냥에 나선다.

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