벤치 설움 씻었다… 김하성 끝내기 한 방

ATLANTA, GEORGIA - AUGUST 26: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves hits a walk off single during the ninth inning against the Los Angeles Dodgers at Truist Park on August 26, 2026 in Atlanta, Georgia. Todd Kirkland/Getty Images/AFP (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)/2026-08-27 11:59:33/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

극도의 부진에 빠지며 벤치 신세로 전락했던 김하성(애틀랜타 브레이브스·사진)이 드디어 존재감을 보여줬다.



김하성은 27일 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스와의 홈경기 5-5로 맞선 9회말 2사 1, 2루에 대타로 나서 팀을 승리로 이끄는 끝내기 안타를 터뜨렸다. 김하성은 좌완 태너 스콧을 상대하면서 볼 3개를 침착하게 지켜본 뒤 파울 3개를 걷어내며 풀카운트 승부를 이어갔다. 그리고 8구째 낮게 들어온 시속 156㎞짜리 빠른 볼을 잡아당겨 좌익수 앞으로 뻗어가는 빨랫줄 안타를 날렸다. 오랜 부진으로 백업 유격수로 밀린 김하성이 6월4일 이후 84일 만에 친 시즌 6번째 안타였다. 이 적시타에 2루 주자가 홈으로 들어오며 애틀랜타는 6-5로 승리해 3연승을 내달렸다. 이날까지 김하성의 올해 타율은 0.078이고 홈런은 없이 시즌 타점은 5개째다.

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