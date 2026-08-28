시신 훼손 후 유유히… ‘中유학생 살해’ 대학강사 구속

중국인 여성 유학생을 살해한 혐의를 받는 중국인 대학 강사 정모(30대)씨가 구속됐다.



대구지법 황인준 영장전담 부장판사는 27일 정씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 발부했다. 황 부장판사는 “도주 우려가 있다”고 영장 발부 사유를 밝혔다.

20대 중국인 여성 유학생을 살해한 혐의(살인 등)를 받는 A 씨가 27일 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대구지방법원을 나서고 있다. 뉴스1

경북 경산경찰서에 따르면 정씨는 지난 20일 새벽 경북 경산시 하양읍 자신의 주거지에서 중국인 여성 유학생 A(25)씨를 살해하고 시신을 훼손한 혐의를 받는다. 정씨는 피해 여성 A씨 시신을 무참히 훼손한 뒤 경기도 등 광범위한 지역을 돌며 유기한 정황이 추가로 드러났다.



정씨는 경찰 조사에서 “지난 20일 새벽 A씨를 살해했다”고 범행 일부를 자백한 것으로 전해졌다. 범행 동기에 대해선 연인관계였던 A씨와 다툼을 벌이다 우발적으로 살해했다고 진술한 것으로 알려졌다. 또 정씨는 살해 후 여러 차례 심하게 훼손한 피해 여성 시신을 경산지역뿐만 아니라 경기 등지에 유기했다고 진술했다.



경찰은 주변 폐쇄회로(CCTV) 영상 확보 및 분석 작업을 벌이고 있다. 해당 CCTV 영상에는 검은색 반소매와 반바지 차림에 흰색 운동화를 신은 정씨가 범행을 저지른 다음 날인 21일 오후 2시20분 왼손에 검은색 가방을 들고 주거지 인근 도로를 걷고 있는 모습이 나온다. 경찰은 정씨를 상대로 사이코패스 진단 검사를 실시하는 방안도 검토 중이다.

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