한화, 9월 5일 여의도 불꽃축제

매년 100만명 이상 찾는 대한민국 대표 축제 중 하나로 자리 잡은 ‘서울세계불꽃축제’가 다음 달 열린다.

한화그룹은 다음 달 5일 오후 1시부터 10시까지 여의도 한강공원 일대에서 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2026’을 개최한다고 27일 밝혔다. 지난해 9월 말 열렸던 축제를 올해는 추석 연휴 시기와 외국인 관광 수요 등을 감안해 앞당겼다.

‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2025’에서 선보인 ㈜한화의 불꽃. 한화그룹 제공

올해 행사의 주제는 ‘Your Infinite Colors, 당신의 빛을 찾아서’다. 여러 방식으로 빛나는 삶의 모습을 ‘무한한 색’으로 표현하고, 다양한 빛이 모여 만들어 내는 감동과 희망의 이야기를 불꽃에 담아낼 계획이다.

올해 축제에는 ㈜한화 등 한국과 미국, 영국 3개국을 대표하는 불꽃팀이 참가한다. 한화그룹 관계자는 “각국의 개성과 연출 기술이 담긴 불꽃쇼가 가을 밤하늘을 수놓으며 관람객들에게 잊지 못할 추억을 선사할 것”이라고 말했다.

많은 관람객이 축제를 안전하고 편하게 즐길 수 있도록 관련 운영과 관리체계도 한층 강화한다. 1200명의 한화 임직원 봉사단을 포함해 역대 최대 규모인 5000여명의 안전관리 및 질서유지 인력이 투입될 예정이다. 또 통신사와 연계해 실시간 인파 밀집도를 측정하는 ‘오렌지세이프티’를 적극 활용해 인파 분산을 지원한다.

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