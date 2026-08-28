첨단산업 물 수요에… ‘기후대응댐’ 5곳 재추진

3대 메가프로젝트로 첨단산업에 공급할 용수 확보 등이 중요해지면서 기후에너지환경부가 윤석열정부 당시 계획한 ‘기후대응댐’ 5곳을 재추진하기로 결정했다. 약 1조6700억원을 투입해 전국에 다목적·홍수조절댐 5곳을 건설하고, 1억5000만t에 가까운 물그릇을 추가 확보한다는 구상이다.



기후부는 이 같은 내용의 댐 건설 계획을 27일 발표했다. 이번에 추진되는 5개 댐은 윤석열정부가 기후변화와 국가 전략산업의 물 수요에 대응하기 위해 제시한 기후대응댐 14곳 가운데 일부다. 새로 건설하거나 증고하는 댐은 지천댐(충남 청양·부여), 아미천댐(경기 연천), 병영천댐(전남 강진), 회야강댐(울산), 고현천댐(경남 거제) 등 5곳이다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 신규댐 7개소 대안검토 및 공론화 논의결과를 발표하고 있다. 뉴시스

다목적댐으로 건설되는 지천댐은 충청권 메가프로젝트 등으로 신규 용수 수요가 늘어난 점을 반영해 용수공급 능력을 기존 계획보다 확대하기로 했다. 전 정부에서는 하루 15만t 용수 공급을 목표로 했지만 이를 18만t으로 늘렸다.



아미천댐도 홍수 방어뿐 아니라 용수 공급 기능을 함께 갖춘 다목적댐으로 건설한다. 댐이 건설되면 하루 8만t의 물을 임진강 유역의 연천과 파주 등에 공급하게 된다. 병영천댐과 회야강댐, 고현천댐은 홍수조절댐으로 건설하거나 기존 댐을 증고한다.



병영천댐은 하류 병영천의 안전성을 높이기 위해 기존 댐 아래에 신규 댐을 건설하는 방식으로 추진된다. 신규 댐이 건설되면 홍수조절용량 60만t, 저수용량 120만t을 추가 확보하게 된다. 회야강댐은 기존 댐 여수로에 수문을 설치해 810만t의 홍수조절용량을 확보한다. 저수용량은 2200만t 규모다. 최근 극한 호우로 하천범람 등 큰 피해가 발생한 경남 거제의 경우 600억원을 투입해 고현천댐을 증고하고 수문을 설치하기로 했다.

그 외 감천댐(경북 김천)과 가례천댐(경남 의령)은 신규 댐 건설 대신 기존 댐·저수지를 활용하는 대안을 추진하기로 했다. 감천댐은 인근 김천부항댐을 최대한 활용하고, 농업용저수지 증고를 계획했던 가례천댐도 증고 대신 인근 저수지와의 연계 운영을 통해 홍수조절용량을 확보할 계획이다.

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