대구대 난임대응센터, 제주대병원과 맞손… “지역사회 난임 대응체계 구축”

대구대학교 산학협력단 소속 대구대(DU)난임대응센터가 제주대학교병원과 손을 잡고 지역사회 난임 문제 해결을 위한 협력 체계 구축에 나섰다.

대구대는 난임대응센터가 27일 제주대병원과 ‘지역사회 난임 대응체계 구축 등을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

구덕본(오른쪽) DU난임대응센터장과 장원영 병원장이 업무협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 대구대학교 제공

이번 협약에 따라 양 기관은 난임 인구를 위한 인식 개선 과정 공동 운영 체계 구축을 시작으로 다방면에서 상호 협력하기로 합의했다. 주요 협력 내용은 △공동연구 및 심리상담 과정 개발 △협동 교육과정 개발 △난임 전문병원 인력양성 통합 지원체계 구축 등이다.

구덕본 대구대 난임대응센터장 겸 지역혁신중심 대학지원(RISE)사업단 난임건강관리센터장은 “지역 간 교류를 통한 차별화된 공동연구와 심리상담 과정 개발 등을 통해 난임 문제 해결에 선도적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠다”며 “인공지능 기반 난임 건강관리 전문인력 양성이 핵심인 경북도 지역혁신중심 대학지원 사업과도 적극적으로 연계하겠다”고 말했다.

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