'하후상박' 기초연금 개편 브리핑 돌연 취소… ‘표심’ 의식?

이재명 대통령의 지시로 저소득 노인에게 더 지원금을 주는 ‘하후상박’ 방식의 기초연금 개편안을 준비 중인 보건복지부가 사전 브리핑 직전에 일정을 돌연 취소했다. 개편안의 방침으로 알려진 중위소득 연동으로 바뀔 경우 기존 수급자 일부의 혜택이 줄어들어 정치적 부담이 작용한 것 아니냐는 관측이 제기된다.

복지부는 27일 오후 문자 메시지를 통해 “금일(27일) 14시 예정이었던 기초연금 개편방안 사전브리핑은 기초연금 개편방안의 일부 사항이 최종 결정되지 못해 불가피하게 취소됐다”고 밝혔다.

보건복지부 청사. 보건복지부 제공

복지부는 당초 이날 출입기자단에게 기초연금 개편안을 정은경 장관이 직접 설명하는 사전브리핑을 갖기로 했다. 이 대통령이 지난 3월 사회관계망서비스(SNS)를 통해 하후상박 방식의 기초연금 개편을 언급한 이후 복지부는 전문가 등과 논의를 이어오며 개편안을 준비해 왔다. 그런데 브리핑 시작 약 1시간을 앞두고 일정을 돌연 취소한 것이다. 세부 사항을 둘러싼 의견 조율이 더 필요한 것으로 알려졌다. 복지부는 “일부 사항이 최종 결정되지 못했다”고 설명했다.

현재 기초연금은 소득하위 70% 노인에게 일률적으로 지급하는데 정부는 저소득층 보장을 두껍게 하는 형태로 개편을 추진 중이다. 지급 대상을 소득 하위 70%에서 기준중위소득으로 변경하고, 매년 물가상승률을 반영한 인상 폭을 소득 수준에 따라 차등하는 내용 등이 거론됐다. 저소득층 보장은 강화하고 상대적으로 소득이 높은 노인에게 돌아가는 지원을 줄이는 식이다.

이번 브리핑 취소는 청와대의 입김이 작용했다는 추측이 이어진다. 최근 이 대통령의 지지율이 지속해서 하락하는 상황에서 기초연금 개편이 기존 수급자의 혜택 축소로 받아들여져 고령층을 중심으로 반발이 커질 수 있다는 우려가 영향을 끼친 것으로 보인다. 전날 발표된 조원씨앤아이 여론조사에서 이 대통령의 지지율은 38.9%로, 취임 후 처음 30%대로 내려왔다. 이미 한 차례 브리핑 일정이 번복된 바 있어 정 장관이 출입기자단에 “반복되지 않도록 노력하겠다”고 사과하는 일도 있었지만, 또다시 일정이 취소되면서 이같은 사과가 무색하게 됐다.

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