경상국립대, 법무부 ‘K-STAR 비자’ 우수 외국인 인재 6명 최종 추천

경상국립대가 법무부의 ‘K-STAR 비자트랙’을 통해 과학기술 분야 외국인 우수인재 6명을 총장 추천 대상자로 최종 확정했다.

우수한 외국인 유학생을 유치하는 데 그치지 않고 학위 취득 후 지역 정착까지 돕는 전주기 지원체계를 본격화한 것이다.

경상국립대 K-STAR 비자트랙 총장 추천 대상자들이 접견실에서 기념촬영을 하고 있다. 경상국립대 제공

27일 경상국립대에 따르면 이번에 최종 선정된 대상자는 석사과정 1명, 박사과정 4명, 박사후연구원 1명 등 총 6명이다.

경상국립대는 서류·면접 심사와 추천위원회 심의를 거쳐 이들의 연구 역량, 한국 언어·문화 이해도, 도덕성, 국내 정주 의지 및 사회 기여 가능성 등을 다각도로 검토해 선발했다.

‘K-STAR 비자트랙’은 과학기술 분야 우수 외국인 인재가 국내에서 안정적으로 연구하고 정착할 수 있도록 법무부와 대학이 협력해 운영하는 제도다.

대학 총장의 추천을 받으면 취업이 확정되지 않은 상태라도 거주(F-2) 자격을 신청할 수 있으며, 향후 영주 자격을 취득할 때 기간이 단축되는 등 다양한 혜택을 받는다.

경상국립대는 지난 26일 추천 대상자 6명을 초청해 추천서를 전달하고 축하 간담회를 열었다.

이날 행사에는 권진회 총장과 대학 주요 보직자, 지도교수들이 참석해 선정자들의 주요 연구 분야와 성과를 공유하고, 국내·지역 정착을 위한 대학 차원의 지원 방안을 논의했다.

경상국립대는 향후 K-STAR 비자 추천 인재들을 대상으로 연구·생활·취업 정보를 지속 연계하고, 지역 기업 및 연구기관과의 네트워크를 강화하는 등 후속 지원을 이어갈 방침이다.

권진회 총장은 “선정된 인재들이 안정적인 환경에서 연구하며 대학과 지역사회, 대한민국의 과학기술 발전을 잇는 핵심 인재로 성장하길 기대한다”며 “연구와 진로, 정착 전 과정에서 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

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