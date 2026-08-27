한병도 "부동산 공급·메가특구법·경찰개혁 입법전쟁 돌입"

더불어민주당 한병도 원내대표는 27일 "국민의 삶과 밀접한 부동산 공급 입법부터 메가 프로젝트를 성공을 위한 메가특구법 제정, 미래 성장 동력의 마중물이 될 미래대응기금 설치, 청년 문제, 경찰 개혁까지 입법 전쟁에 돌입하겠다"고 말했다.



한 원내대표는 이날 인천 인스파이어 리조트에서 열린 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 "정기국회에서 민주당은 국민의 삶을 실질적으로 변화시킬 구체적인 성과를 도출해 내야 한다"면서 이같이 밝혔다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 27일 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 원내대표는 "고위 당정과 실무 당정 정례화 등 유기적인 당정청 협력으로 국정과제와 민생 법안의 우선순위를 정하고 처리 시한과 협상 전략까지 치밀하게 마련하겠다"며 "상임위를 풀 가동해 속도감 있게 입법을 마무리하겠다"고 강조했다.



이어 "이 과정에서 국민의힘의 국정 발목잡기는 조금도 용납하지 않겠다"면서 "단축된 패스트트랙 제도를 적극적으로 활용해서라도 오직 국민을 위해 일하는 국회를 만들겠다"고 했다.



예산안 처리와 관련해서는 "민생의 어려움을 덜어드릴 예산을 두텁게 확보하고, 청년 일자리와 주거, 소상공인과 자영업자 회복, 지역 성장과 미래산업 육성에 필요한 투자가 제때 이뤄지게 하겠다"고 말했다.



그러면서 "올해도 민생 회복과 미래 성장을 뒷받침할 예산안을 법정 시한 내에 차질 없이 통과시킬 것"이라고 덧붙였다.



앞서 민주당은 최근 본회의에서 국회 신속 처리 대상 안건(패스트트랙)의 심사 기간을 기존 330일에서 90일로 단축하는 국회법 개정안을 강행 처리한 바 있다.

<연합>

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