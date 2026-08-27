'비정상회담' 수잔, 네팔 대홍수에 "실종된 한국 국민 빠른 구조 기원"

네팔 출신 방송인 수잔 샤키야가 고국에서 발생한 대규모 홍수 피해에 안타까움을 표하며 실종된 한국인들의 구조를 기원했다.

수잔은 27일 자신의 소셜미디어에 "네팔 라수와 지역을 강타한 참혹한 홍수로 피해를 입은 모든 분들, 사랑하는 가족을 잃었거나 아직 실종된 이들의 가족들에게 깊은 위로와 기도를 전합니다. 특히 실종된 한국 국민들의 빠른 구조를 기원합니다"라고 적었다.

수잔 샤키야. 인스타그램 캡처

이어 "제 지인도 불과 2주 전에 이 지역에 방문했을 만큼 매년 많은 네팔인과 외국인 방문객들이 이 험준하고 취약한 산악 지역을 지나갑니다"라고 설명했다.

또 "네팔과 한국 국민, 또 실종된 분들을 위해 잠시만 기도해 주세요. 저도 네팔어-한국어 통역이나 현지 채널 연결 등으로 돕겠습니다!"라고 밝혔다.

자신의 고향 상황도 전했다. 수잔은 "걱정해서 연락 주신 분들께도 감사하다는 말씀을 전합니다. 다행히 제 고향인 카트만두는 위 지역에서 멀리 떨어져 있어서 피해가 없습니다"라고 했다.

네팔과 중국 티베트 접경 지역에서는 26일 대규모 홍수와 산사태가 발생했다. 한국인 여러 명이 실종된 것으로 파악돼 현지에서 수색과 구조 작업이 진행 중이다.

수잔은 JTBC 예능물 '비정상회담'에 네팔 대표로 출연해 얼굴을 알렸다.

<뉴시스>

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