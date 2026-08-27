국힘, 박상용 검사 수사에 “李 대통령 탄핵으로 이어질 것”

국민의힘은 대북송금 사건을 수사한 박상용 검사에 대한 경찰 수사를 이재명 대통령의 재판 취소를 위한 정치 수사로 규정하고 공세 수위를 높이고 있다. 국민의힘은 “박상용 검사 탄압은 반드시 이재명 대통령 탄핵으로 이어질 것”이라며 민주당과 경찰을 겨냥했다.

국민의힘 ‘이재명 대통령 재판취소 저지 특위’ 위원들은 27일 박상용 인천지검 부부장 검사가 조사를 받는 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사 앞에서 기자회견을 열고 “국민이 권력의 앞잡이가 된 더불어민주당과 경찰을 용서치 않을 것”이라고 비판했다.

국민의힘 이재명 대통령 재판취소 저지특위 주진우 위원장과 위원들이 박상용 검사 소환을 앞두고 27일 서울 마포구 광역수사단 앞에서 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

박 검사는 지난 4월 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명’ 국정조사특별위원회 청문회에서 증인 선서를 거부해 국회증언감정법 위반(선서 거부 및 국회 모욕) 혐의로 고발됐다.

특위 위원장인 주진우 의원은 “경찰이 권력의 입맛에 맞는 사건은 득달같이 달려들어 사건의 실체와 상관없이 물어뜯고 있다”며 “경찰이 권력의 앞잡이 역할을 하고 있다. 박 검사 탄압이 곧 이재명 대통령 탄핵으로 이어질 수 있음을 명심하라”고 말했다.

주 의원은 또 국회 조작기소 특위 소속 민주당 의원 등이 제출한 박 검사 고발장에 허위 판례가 기재됐다는 의혹과 관련해 “허위공문서작성죄에 해당할 수 있다”고 주장했다. 그는 “더불어민주당 법제사법위원들은 박 검사를 ‘국회 선서 거부’로 고발하면서 존재하지도 않는 판례번호와 내용을 고발장에 썼다”며 “인공지능(AI)을 돌려 고발장을 작성하다 보니 나온 코미디 같은 일”이라고 꼬집었다. 그러면서 “허위 판례와 내용을 적었으니 허위공문서작성죄”라며 민주당을 “더불어환각당”이라고 비판했다.

국회 국정조사 청문회에서 증인 선서를 거부한 혐의 등으로 고발된 박상용 인천지검 부부장검사가 27일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 뉴스1

주 의원은 “경찰이 권력의 입맛에 맞는 사건은 득달같이 달려들어 사건의 실체와 상관없이 물어뜯고, 국민이 생명을 잃은 사건은 조작까지 해가며 덮고 있다”며 “이재명 재판 취소의 디딤돌 하나 놓겠다는 심정으로 박 검사를 탄압하는 수사를 이어가려고 한다”고 말했다.

그러면서 “국민이 권력의 앞잡이가 된 민주당과 경찰을 용서치 않을 것”이라고 했다.

박충권 수석대변인도 “도대체 박 검사의 죄가 무엇인가. 이 대통령이 연루된 쌍방울 대북송금 사건을 끝까지 수사한 것이 어떻게 죄인가”라며 “국회증언감정법 제3조는 형사소추의 우려가 있는 경우 선서와 증언을 거부할 수 있도록 명시하고 있다”고 주장했다.

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