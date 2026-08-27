'파리 동메달' 복싱 임애지, 훈련 중 부상으로 AG 출전 무산

2024 파리올림픽에서 한국 여자 복싱 선수로는 최초로 동메달을 딴 임애지(화순군청)가 부상으로 2026 아이치·나고야 아시안게임 출전이 무산됐다.
임애지는 26일 자신의 소셜미디어를 통해 "훈련 중 부상을 아시안게임에 출전하지 못하게 됐다. 함께하지 못해 아쉬운 마음이 크지만 우리나라 선수들이 열심히 준비하고 있다"고 전했다.
이어 "선수들에게 주는 응원과 관심은 정말 힘이 된다. 기대해 주시고 응원 많이 해달라"며 "우리나라 선수들, 지도자 선생님들 모두 파이팅"이라고 덧붙였다.
임애지는 이번 아시안게임 여자 54㎏급에 출전할 예정이었다.
하지만 최근 스파링 훈련 도중 왼쪽 무릎 십자인대가 파열돼 수술받았다.
임애지는 파리올림픽 복싱 여자 54㎏급에서 동메달을 따내며 한국 여자 복싱 역사를 새로 썼다.
또 지난해 영국 리버풀에서 열린 세계선수권에서도 동메달을 획득해 올림픽과 세계선수권 메달을 모두 보유한 첫 한국 여자 복서가 됐다.
그러나 아시안게임과 유독 인연이 없었다.
첫 아시안게임인 2018 자카르타·팔렘방 대회는 여자 57㎏급 인쥔화(중국)에게 0-5로 졌고, 2022 항저우 대회는 여자 54㎏급 방철미(북한)에게 0-5로 패했다.
두 대회 모두 임애지를 꺾었던 인쥔화와 방철미가 금메달을 목에 걸었다.
임애지의 아시안게임 출전이 불발된 가운데 대한복싱협회는 여자 54㎏급 대표선발전에서 2위를 한 양이영(구미시체육회)을 대체 출전자로 정하고, 대한체육회에 국가대표 변경 승인을 요청했다.
<뉴시스>
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