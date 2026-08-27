송강 "조부가 180㎝에 씨름선수…외모는 母, 어깨는 父 닮아"

배우 송강이 조부와 부모로부터 큰 키와 체격을 물려받았다고 밝혔다

26일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 송강이 게스트로 출연했다.

배우 송강. tvN 제공

이날 송강은 예체능 집안에서 태어났다며 할아버지가 씨름 선수, 아버지가 기계체조 선수, 어머니가 피아노 선생님이라고 밝혔다.

유재석은 "집안이 장사 집안이다. 피지컬이 그냥 나온 게 아니다. 아버지가 키가 크시냐"고 물었다.

송강은 "아니다. 작으시다. 어머니도 작으시다"고 답했다.

이어 "할아버지가 크셨다. 180㎝ 정도다. 할아버지 유전"이라고 밝혔고, 유재석은 "그 시기에 180㎝면"이라며 놀라워했다.

외모는 누굴 닮았냐는 질문에 송강은 "어머니를 닮은 것 같다. 젊었을 때 사진을 보니 아름다우시더라"고 말했다.

반면 넓은 어깨는 아버지에게서 물려받았다고 했다.

유재석은 송강의 어깨를 두고 "제가 늘 말하지만 가방끈이 안 내려가는 어깨"라고 표현하며 감탄했다.

이에 송강은 가방끈이 어깨에서 잘 흘러내리지 않는다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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