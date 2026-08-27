경찰, 中유학생 살해범 사이코패스 검사 “훼손된 시신 어디에 유기했나” [사건수첩]

"경북 경산시에서 발생한 중국인 여대생의 훼손된 시신이 어디에 있을까?"

경북 경산시에서 중국인 여성 유학생 A(25)씨를 살해한 혐의(살인 등)로 긴급체포된 중국인 남성 정모(30대)씨가 피해 여성 시신을 무참히 훼손한 뒤 경기도 등 광범위한 지역을 돌며 유기한 정황이 추가로 드러났다.

여성으로 변장한 채 이동 중인 中유학생 살해 피의자 모습. 연합뉴스

경찰은 훼손된 시신을 확보하기 위해 정씨가 지목한 다수 지역에 인력을 투입해 대대적인 수색작업을 펼치고 있다.

특히 경찰 조사과정에서 정씨가 진술한 범행 동기 등이 사실과 부합하는지를 확인하기 위해 보강 수사를 벌이고 있으며, 이번 범행 잔혹성 등을 고려해 향후 피의자를 상대로 사이코패스 진단 검사를 실시하는 방안도 검토 중이다.

27일 경북 경산경찰서에 따르면 피의자 정씨는 조사 과정에서 "지난 20일 새벽 A씨를 살해했다"고 범행 일부를 자백했다.

CCTV에 찍힌 중국 여성 유학생 살해 피의자 모습.

또 살해 후 여러 차례 심하게 훼손한 피해 여성 시신을 경산지역뿐만 아니라 경기 등지에 유기했다고 진술한 것으로 나타났다.

경찰은 정씨가 시신 유기를 위한 이동 수단으로 자신 소유 승용차를 이용했을 것이라고 보고 피의자 주거지 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 확보 및 분석 작업을 벌이고 있다.

해당 CCTV 영상에는 검은색 반소매·반바지 차림에 흰색 운동화를 신은 피의자가 범행을 저지른 다음 날인 지난 21일 오후 2시 20분쯤 왼손에 검은색 가방을 들고 주거지 인근 도로를 걷고 있는 모습이 나온다.

현재 경찰은 정씨가 시신 유기 장소로 지목한 다수 지역에 인력을 투입해 수색 작업을 벌이고 있으며, 경기지역 관할 경찰에 시신 발견 시 감식을 요청하는 협조도 구했다.

하지만 피의자가 유기 장소로 특정된 곳에는 쓰레기 소각장 등도 포함돼 있어 피해 여성 시신 일부는 이미 타버렸을 가능성도 있다.

피의자 정씨는 또 이번 범행 동기를 두고 연인관계였던 A씨와 다툼을 벌이다 우발적으로 살해했다고 진술한 것으로 알려졌다.

하지만 경찰은 피해 여성이 이미 숨진 상황에서 피의자가 자신에게 유리한 진술을 할 수 있다고 보고, 실제 두 사람 간 관계 등을 확인하기 위해 휴대전화 포렌식 등 보강수사를 벌이고 있다.

또 피의자가 범행을 저지른 당일 여성복을 입는 등 A씨로 변장한 채 택시를 타고 동대구역 인근으로 이동해 피해자 휴대전화 전원을 끄고 이튿날 자신이 직접 112에 A씨에 대한 위장 실종 신고를 한 점 등을 고려해 계획 범행 여부도 조사하고 있다.

특히 이번 사건 발생 후 현장 조사 등에서 드러난 범행 잔혹성 등을 감안해 향후 심리분석관을 투입해 피의자를 상대로 한 사이코패스 진단 검사를 벌이는 것도 검토 중이다.

이 밖에 경찰은 피의자 주거지에서 여러 벌의 여성복이 발견됨에 따라 보관 경위 등에 대한 조사도 실시할 계획이다.

다만 지금까지 경찰 조사에서 피의자가 과거에 다른 범행을 저지른 전과는 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 증거 인멸과 도주 우려 등을 들어 전날 정씨에 대한 구속영장을 신청했다.

구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 오전 대구지법에서 열리고 있다.

경찰은 정씨가 구속될 경우 범행 잔인성 및 피해 중대성 등을 감안해 피의자 신상을 공개하는 방안도 검토할 방침이다.

경찰 관계자는 "사건 실체를 밝히기 위한 수사를 진행하고 있다"며 "구체적인 내용은 언급할 수 없다"고 밝혔다.

한편 피해 여성 A씨는 유학생활 동안 방학을 맞아 가족이 있는 중국에서 지내왔던 것으로 알려졌으며, 지난 14일 학위수여식에 참석하기 위해 다시 한국으로 입국한 것으로 나타났다.

하지만 A씨는 학위수여식이 열린 지난 20일부터 가족·지인 등과 연락이 끊겼으며, 지난 25일 오후 경산시 하양읍에 있는 정씨 주거지에서 숨진 상태로 발견됐다.

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