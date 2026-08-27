부산항, ‘기항’ 넘어 ‘모항’으로… 글로벌 크루즈 3社 입항 46% 늘린다

부산항이 단순히 잠시 들르는 기항지를 넘어 크루즈 여행의 출발점인 ‘모항’으로 도약하기 위한 행보에 속도를 내고 있다. 글로벌 주요 크루즈 3개 그룹이 내년 부산항 입항을 올해보다 46% 늘리기로 하면서 모항 전환을 위한 기반 마련에 탄력이 붙을 전망이다.

BPA 대표단이 지난 24~25일 미국 마이애미에서 MSC 크루즈 미주법인을 시찰하고 있다.

부산항만공사(BPA)는 지난 24~25일 미국 마이애미에서 MSC 크루즈 미주법인, 로얄캐리비안 그룹, 노르웨이지안 크루즈라인 홀딩스(NCLH)를 잇달아 만나 부산항 입항 확대와 준모항·오버나잇 활성화, 크루즈터미널 운영 및 인프라 개선 방안 등을 논의했다고 27일 밝혔다.

이들 3개 그룹이 신청한 2027년 부산항 입항계획은 총 127항차로 확정됐다. 올해 87항차보다 40항차(46%) 늘어난 규모다. 먼저 MSC 크루즈는 올해 23항차에서 내년 37항차로 입항을 확대하고 럭셔리 브랜드 ‘익스플로라 저니’를 부산항에 새로 유치한다. MSC 벨리시마호의 부산 준모항 운영도 이어간다.

로얄캐리비안 그룹도 54항차에서 74항차로 늘린다. 럭셔리 브랜드 실버씨는 11항차에서 26항차로 두 배 이상 증가하고, 부산 오버나잇은 내년 3항차가 새롭게 추진된다. NCLH 역시 10항차에서 16항차로 입항을 확대한다.

BPA 대표단이 노르웨이지안 크루즈라인 홀딩스 관계자와 크루즈 입항 확대 계획에 대해 논의하고 있다. 부산항만공사 제공

BPA는 개별 선사 유치를 넘어 글로벌 크루즈 그룹과 협력을 강화해 기항 경쟁력을 준모항·모항 경쟁력으로 발전시킨다는 계획이다. 이를 위해 대표단은 마이애미의 MSC 전용 크루즈터미널을 찾아 모항 운영 시스템도 점검했다. 이 터미널은 대형 크루즈선 승객 약 5000명과 수하물 6000개를 약 2시간 안에 처리할 수 있도록 수하물 위탁·분류, 체크인, 보안검색, 출입국·세관·검역(CIQ) 시설을 유기적으로 연계하고 있다.

향후 준모항과 오버나잇을 확대해 운영 경험을 쌓고 항공·철도 접근성과 터미널 수용능력, 수하물 처리 및 CIQ 시스템을 단계적으로 개선할 방침이다. 서울 관광 후 KTX나 국내선 항공편을 이용해 부산으로 이동하는 연계상품과 부산의 미식·문화·야간관광 콘텐츠를 결합해 체류형 크루즈 관광도 강화한다.

송상근 부산항만공사 사장은 “준모항과 오버나잇을 확대해 운영 경험을 축적하고 항공·철도 접근성과 터미널·수하물·CIQ 시스템을 단계적으로 고도화해 부산항의 강점을 모항 경쟁력으로 발전시키겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지