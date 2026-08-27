인천공항, 내달 8일 ‘제9회 세계항공컨퍼런스’ 개최

‘공항 그 이상의 공항, AI와 만나 패러다임을 바꾸다’

인천국제공항공사는 오는 9월 8일부터 3일간 글로벌 항공산업 전문가들이 참여하는 ‘2026 세계항공컨퍼런스’를 개최한다고 27일 밝혔다.

지난해 열린 ‘2025 세계항공컨퍼런스’ 행사장 모습.

지난 2016년 시작해 올해 9회째를 맞는 세계항공컨퍼런스는 글로벌 항공산업 전문가 등 국내·외 산·학·연 관계자 약 1200명이 한 자리에 모여 항공산업의 주요 현안에 대해 논의하는 항공산업 대표 국제 교류 플랫폼이다.

파라다이스시티 인천에서 열리는 올해 컨퍼런스는 ‘공항 그 이상의 공항 : 공항 산업 패러다임 전환’을 주제로 인공지능 전환(AX) 등 첨단기술 발전에 따른 공항산업의 미래전략에 대해 토론과 강연이 이어질 예정이다.

첫 번째 세션에서는 인천공항이 추진 중인 ‘항공 AI 혁신허브’의 미래 청사진을 소개하고 후속 세션에서는 △고객경험 △항공보안 △물류혁신 △공항개발 등 인공지능(AI) 시대 공항 패러다임 전환을 보여주는 각 공항별 우수사례를 공유하고 패널토론을 진행한다.

주요 연사로는 국제공항협의회(ACI) 세계본부 저스틴 어바치 사무총장을 비롯해 일본 나리타공항, 오스트리아 비엔나공항, 독일 프랑크푸르트공항, 태국공항공단, 네덜란드 스키폴공항그룹 등 주요 공항 최고 경영진이 참여한다.

2026 세계항공컨퍼런스 포스터

컨퍼런스 기간 중 국내·외 항공기업의 최신기술과 첨단장비를 직접 살펴보고 체험할 수 있는 전시행사가 진행된다.

특히 올해는 국내 우수기업의 글로벌 네트워킹 및 해외진출을 적극 지원하기 위해 전시공간을 전년 대비 약 50% 늘렸으며 국내기업의 참여를 대폭 확대했다.

이번 컨퍼런스는 항공업계 및 학계 관계자는 물론, 항공산업에 관심 있는 누구나 공식 홈페이지(www.icn-wac.kr)에서 사전 등록 후 무료로 참가할 수 있다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “올해로 9회째를 맞는 이번 컨퍼런스가 인공지능 전환(AX) 등 공항산업의 미래 패러다임을 모색하는 의미 있는 논의의 장이 될 것으로 기대한다”며 “전 세계 항공산업 전문가 및 대표기업이 한자리에 모이는 이번 행사에 많은 분들의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

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