대구~의성 광역철도 예타 통과… ‘신공항 30분 생활권’ 열린다

대구 서대구역과 경북 의성역을 잇는 대구∙경북 광역철도 건설사업이 예비타당성조사(예타)를 최종 통과했다.

이번 사업은 단순한 교통망 확충을 넘어 대구∙경북통합신공항을 중심으로 한 초광역 생활∙경제권을 완성하는 핵심 전환점이 될 것으로 기대를 모은다.

대구∙경북 광역철도 노선도. 대구시 제공

27일 대구시에 따르면 대구∙경북 광역철도 건설사업이 기획재정부 재정사업평가위원회에서 예비타당성조사를 최종 통과했다. 대구∙경북 광역철도는 대구에서 출발해 동구미, 군위(대구∙경북신공항)를 거쳐 경북 의성까지 총연장 70.06㎞를 복선 철도로 연결하는 대형 국책사업이다. 총사업비는 3조1814억원 규모다.

해당 노선에는 최고속도 시속 180㎞에 달하는 광역급행철도(GTX)급 차량이 투입될 예정이다. 노선이 본격 개통하면 대구 중심지에서 대구경북통합신공항까지 승용차로 62분 걸리던 것이 30분대로 단축된다. 향후 통합신공항 활성화와 이용객 편의 향상에 크게 이바지할 것으로 시는 내다봤다.

경제적 파급효과도 상당할 전망이다. 이번 광역철도는 대구의 주요 산업거점과 구미국가산업단지, 현재 계획 중인 군위첨단산단 등을 유기적으로 연결해 지역 경제를 견인하는 핵심 인프라 역할을 수행하게 된다. 시는 이번 예타 통과를 계기로 국토교통부, 경북도 등 관계기관과 긴밀히 협력해 기본계획 수립 등 후속 절차를 속도감 있게 추진한다는 계획이다.

추경호 대구시장은 "대구와 경북이 대한민국을 대표하는 초광역경제권으로 도약하고, 시∙도민이 그 변화를 하루빨리 체감할 수 있도록 사업추진에 모든 행정역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

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