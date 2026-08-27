'나 홀로 집에2' 팀 커리 별세…향년 80세

영국 배우 팀 커리가 별세했다. 향년 80세.

26일(현지시간) AP통신에 따르면 커리는 전날 밤 미국 로스앤젤레스 자택에서 세상을 떠났다.

팀 커리. '나홀로 집에2' 캡처

커리의 오랜 매니저이자 친구인 마샤 허위츠가 사망 사실을 확인했다. 구체적인 사인은 공개되지 않았다.

커리는 국내에서는 영화 '나 홀로 집에 2: 뉴욕을 헤매다'에서 호텔 직원 헥터 역으로 잘 알려져 있다. 극 중 케빈 맥콜리스터를 의심하며 뒤쫓는 인물로 등장했다.

대표작은 1975년 영화 '록키 호러 픽쳐 쇼'다. 커리는 이 작품에서 프랭크 N. 퍼터 박사를 연기하며 세계적으로 이름을 알렸다.

1990년 스티븐 킹의 소설을 원작으로 한 미니시리즈 '그것(It)'에서는 광대 페니와이즈 역을 맡았다. 영화 '클루' '애니' '삼총사' 등에도 출연했다.

무대에서도 활약해 '아마데우스' '마이 페이버릿 이어' '스팸어랏'으로 세 차례 토니상 후보에 올랐다.

커리는 2012년 뇌졸중을 겪은 뒤 휠체어를 사용했다. 이후 성우 활동 등을 이어갔으며 지난해 회고록 '배거본드'를 펴냈다.

<뉴시스>

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