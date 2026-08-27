한은, 올해 성장률 전망 2.6%→3.3% 상향

한국은행이 반도체 수출 호조와 예상보다 강한 글로벌 경제 회복세를 반영해 올해 경제성장률 전망치를 다시 높였다. 소비자물가 상승률 전망치는 여전히 높은 국제 유가, 경기 회복에 따른 물가 상승 압력이 맞물리면서 기존 수준을 유지했다.

신현송 한국은행 총재가 27일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석해 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스

한국은행은 27일 발표한 경제전망에서 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 2.6%에서 3.3%로 0.7%포인트 높였다. 한은은 5월에도 성장률 전망치를 2.0%에서 2.6%로 0.6%포인트 올렸다. 한은은 이날 내년도 GDP 성장률 전망치도 기존 2.1%에서 2.9%로 0.8%포인트 올렸다.

성장률 전망을 석 달 만에 다시 높인 것은 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 반도체 수출과 관련 설비투자가 예상보다 빠르게 늘어난 영향이다. 올해 1·2분기 경제성장률이 한은의 예상을 웃돈 것도 또 다른 요인이다. 한은에 따르면 올해 1분기 실질 GDP는 전 분기보다 1.8% 성장했고, 2분기 성장률도 전 분기 대비 0.6% 성장을 기록했다. 재정경제부는 상반기 GDP가 지난해 같은 기간보다 3.8% 성장했다고 밝혔다.

앞서 국내외 주요 기관들도 한국의 올해 성장률 전망치를 잇달아 높였다. 정부는 지난달 전망치를 2.0%에서 3.0%로 올렸고, 국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)은 이달 2.5%에서 3.2%로 상향 조정했다.

한은은 이날 올해 소비자물가 상승률 전망치는 기존과 같은 2.7%로 유지했다. 유가가 여전히 높은 수준인 데다 근원물가 오름세와 경기가 살아나 소비가 늘면서 나타나는 물가 상승 압력, 공공요금 인상 가능성 등이 이어지고 있기 때문으로 풀이된다. 내년도 소비자물가 상승률은 2.3%로 전망했다.

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