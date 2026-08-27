코스피, 장초반 2%대 상승해 7천피 탈환 시도

27일 코스피는 장 초반 2%대 상승세를 보이며 6,900선을 되찾았다.



이날 오전 9시 22분 현재 코스피는 전장보다 143.27포인트(2.10%) 오른 6,951.48이다.

27일 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 실시간 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 장 초반 2%대 상승세를 보이며 6,900선을 되찾았다.

지수는 전장 대비 187.91포인트(2.76%) 오른 6,996.12로 출발해 현재 2%대 상승세를 이어가고 있다. 장중 한때 6,996.12(2.76%)까지 오르기도 했다.



한국형 공포지수로 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 현재 전날보다 2.82% 내린 54.02다. 지난 6월 말 장중 97.99까지 치솟았던 변동성지수는 이날까지 4거래일 연속 하락세를 보이며 50선 중반 아래로까지 내린 모습이다.



유가증권시장에서 외국인 투자자는 전날까지 4거래일 연속 '팔자'를 이어간 것과 달리 이날은 장초반 2천146억원을 순매수하고 있다. 기관도 816억원 매수 우위다.



개인은 전날의 매도세를 이어가며 3천721억원 순매도 중이다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 2천935억원 순매수로 '사자' 행보를 나타내고 있다.



간밤 뉴욕증시에서는 엔비디아 실적 발표를 앞두고 3대 지수가 모두 소폭 하락 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 0.21%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 지수는 각각 0.02%, 0.08% 내렸다.



미국의 7월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년 동월 대비 3.7% 상승해 시장 예상치(3.6%)를 소폭 웃돌았다.



예상보다 높은 물가 지표에 연방준비제도(Fed·연준)의 향후 통화정책에 대한 우려도 일부 나왔으며, 이에 10년과 30년 만기 미 국채 금리는 다시 상승세를 보였다.



한편 장 마감 후 발표된 2분기 엔비디아 실적은 13분기 연속 매출 신기록을 갈아치운 것으로 나타나며 지속되고 있는 AI 인프라 투자 열기를 입증했다.



엔비디아는 회계연도 2분기 매출이 전년 동기 대비 106% 증가한 962억2천만 달러(한화 약 133조2천억원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 시장 전망치를 상회하는 수준이다.



젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이같은 실적 호조가 3분기에도 이어질 것이며 매출은 1천80억 달러(약 149조5천억원)로 증가할 것이라는 가이던스(전망치)를 제시했다.



이에 국내 증시는 반도체 '투톱'인 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]를 중심으로 장 초반부터 활기를 띠고 있다.



다만 이날로 예정된 한은 금통위의 기준금리 방향에 대한 경계감 등에 코스피는 2%대의 상승률을 유지하고 있다.



한지영 키움증권 연구원은 "엔비디아 실적 발표 이후 반도체에 대한 수급 집중도가 다시 올라갈 수 있겠으나, 지난 5∼7월에 비해 8월 들어 업종별 순환매 장세 색깔이 짙어지고 있다는 전제는 훼손되지 않은 것으로 보인다"라고 분석했다.



이 시각 삼성전자는 전날보다 2.77% 오른 26만8천750원에 거래되고 있다. 주가는 시작부터 3.25% 뛰어 현재 2∼3%대의 상승세를 이어가고 있다.



SK하이닉스는 4.15% 오른 175만8천원이다. 5% 넘게 급등한 채로 출발한 주가는 한때 178만8천원(+5.92%)까지 치솟기도 했다.



다른 시가총액 상위 종목 중에서는 SK스퀘어[402340](3.12%), 삼성전기[009150](2.74%), LG에너지솔루션[373220](3.13%), 삼성물산[028260](0.39%)가 오르고 있다. 현대차[005380](-0.37%)와 삼성바이오로직스[207940](-0.25%), 삼성생명[032830](-1.29%)는 약세다.



업종별로 보면 전기·전자(3.34%), 제조(2.62%), 오락·문화(1.70%)의 상승률이 높다. 전기·가스(-1.89%), 보험(-1.14%), 부동산(-1.05%) 업종은 상승장에서도 밀리고 있다.



같은 시각 코스닥 지수는 6.31포인트(0.76%) 오른 833.18이다.



지수는 1.55포인트(0.19%) 오른 828.42로 개장한 뒤 한때 835.65(+1.06%)까지 올랐다.



코스닥 시장에서는 개인이 266억원 순매수 중이다. 외국인과 기관은 각각 173억원과 99억원 매도 우위다.



알테오젠[196170](0.48%), 에코프로[086520](1.95%), 에코프로비엠[247540](2.15%) 등 코스닥 시장 내 시가총액 상위 종목 대다수가 현재 강세다. 파마리서치[214450](-0.11%)와 펩트론[087010](-0.43%), 실리콘투[257720](-5.50%)은 내리고 있다.

<연합>

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